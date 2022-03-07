Как оплачивать подписки Apple, App Store и iCloud теперь — подключаем оплату со счета телефона
Рассказываем.
Вчера, как известно, VISA и MasterCard приняли историческое решение о приостановке работы с РФ. В самой РФ, впрочем, карты работают. Но за границей, увы, нет. Да, и проблемы возникают при оплате в сети.
Живой пример, как это может коснуться нас: мне нужно было оплатить хостинг (находится в Германии). Мою Сберовскую карту сервис не принял… В итоге пришлось оплачивать продление с помощью Bitcoin’а. При том, что официально VISA должна перестать работать с 10 марта…
Да, да, вы поняли, к чему я клоню. К продлению iCloud, подписок Apple, покупке товаров в App Store.
Всё пропало? Не-а! Не пропало. Варианты есть. О них и расскажем.
1) Пополнить баланс Apple ID заранее
Как? Покупаем бонусную карту App Store и iTunes. Номиналы от 500 до 3 тысяч рублей. В РФ их найти вполне можно. Можно также найти их в фирменных приложениях банков. Того же Сбера и Тинькоффа.
Где вводится код?
- Заходим в App Store;
- Кликаем на картинку профиля;
- Жмем Погасить код или подарочную карту.
Также Apple ID можно пополнить напрямую.
- Заходим в App Store;
- Кликаем на свой профиль;
- Добавить денежные средства на счет;
- Выбираем, сколько хотим добавить;
- Платим.
2) Продление подписок с помощью баланса мобильного телефона
Да, можно и так. Как это сделать? Надо изменить способ оплаты.
1) Заходим в Настройки -> идем в Учетную запись -> выбираем Оплата и доставка. Авторизуемся.
2) Добавить способ оплаты.
3) Выбираем опцию Мобильный телефон. Вводим код из СМС.
4) Появился номер? Жмите на Изменить. Способ с мобильного телефона тянем на самый верх.
5) Готово!
Какие мобильные операторы подойдут? Билайн, МТС, Мегафон, Йота и TELE2.
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