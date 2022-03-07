Как оплачивать подписки Apple, App Store и iCloud теперь — подключаем оплату со счета телефона

Рассказываем.

Вчера, как известно, VISA и MasterCard приняли историческое решение о приостановке работы с РФ. В самой РФ, впрочем, карты работают. Но за границей, увы, нет. Да, и проблемы возникают при оплате в сети.

Живой пример, как это может коснуться нас: мне нужно было оплатить хостинг (находится в Германии). Мою Сберовскую карту сервис не принял… В итоге пришлось оплачивать продление с помощью Bitcoin’а. При том, что официально VISA должна перестать работать с 10 марта…

Да, да, вы поняли, к чему я клоню. К продлению iCloud, подписок Apple, покупке товаров в App Store.

Всё пропало? Не-а! Не пропало. Варианты есть. О них и расскажем.

1) Пополнить баланс Apple ID заранее

Как? Покупаем бонусную карту App Store и iTunes. Номиналы от 500 до 3 тысяч рублей. В РФ их найти вполне можно. Можно также найти их в фирменных приложениях банков. Того же Сбера и Тинькоффа.

Где вводится код?

Заходим в App Store;

Кликаем на картинку профиля;

Жмем Погасить код или подарочную карту.

Также Apple ID можно пополнить напрямую.

Заходим в App Store; Кликаем на свой профиль; Добавить денежные средства на счет; Выбираем, сколько хотим добавить; Платим.

2) Продление подписок с помощью баланса мобильного телефона

Да, можно и так. Как это сделать? Надо изменить способ оплаты.

1) Заходим в Настройки -> идем в Учетную запись -> выбираем Оплата и доставка. Авторизуемся.

2) Добавить способ оплаты.

3) Выбираем опцию Мобильный телефон. Вводим код из СМС.

4) Появился номер? Жмите на Изменить. Способ с мобильного телефона тянем на самый верх.

5) Готово!

Какие мобильные операторы подойдут? Билайн, МТС, Мегафон, Йота и TELE2.

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