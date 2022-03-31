Как оплатить App Store, iCloud, Apple Music в России в 2022 году — с Билайн, МегаФон, МТС и даже Tele2
Лайфхак дня.
Из-за введенных коллективным западом санкций платежные системы VISA и Mastercard в РФ не работают. Также перестал функционировать Apple Pay. Все пропало? Теперь не оплатить любимые сервисы? Отнюдь нет. Пока еще способы остались. Правда их не так много. Все-таки использование айфонов в России становится процессом не из приятных. Но, ничего не поделаешь. Расскажем, как жить с iPhone, iPad, Mac в реалиях 2022 года.
Как добавить деньги на Apple ID для айфона в РФ?
Первый вариант: с номера телефона
Пополняем счет мобильника. Просто кидаем деньги на свой номер. Далее выполняем следующие шаги:
- Заходим в Настройки.
- Далее в Apple ID (это сверху).
- Переходим в пункт Оплата и доставка.
- Теперь нужно выбрать способ оплаты.
- Выбираем Мобильный телефон. Подтверждаем по SMS.
- Перетаскиваем этот способ оплаты в самый верх (над картами).
- Всё!
Какие операторы это поддерживают? Точно МТС, Билайн и МегаФон. Tele2, увы. нет. Но, что делать если у вас именно этот оператор?
Второй вариант: Пополняем баланс с номера мобильного телефона Tele2
Есть лайфхак.
- Находим друга с номером от МТС. Просим его отослать подарочный код на требующуюся сумму на e-mail.
- Но нужно, разумеется, привязать номер телефона друга (тот, что МТС).
- На e-mail придет код. Его вставляем в App Store на Айфоне в поле Погасить подарочную карту или код.
- Вуаля, деньги у вас.
Пополняем баланс iTunes и App Store с помощью QIWI-кошелька
Еще один рабочий способ.
- Но ваш QIWI должен быть привязан к Госуслугам.
- Без статуса Основной это сделать нельзя. Как его получить? Пройти проверки личности через приложение.
- Затем надо купить код для пополнения баланса App Store и iTunes. Где? Тут.
- Вводим свой номер телефона. Ждем SMS. В нем код ваучера пополнения.
- Идем в App Store. Нажимаем на картинку профиля (верхний угол справа). Нажимаем Погасить код. Вводим данные.
- Активировать. Всё!
А как же карты МИР? Не-а, они к iPhone не привязываются. Пополнить ничего не удастся. Не работают, как не старайся.
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