Как оплатить App Store, iCloud, Apple Music в России в 2022 году — с Билайн, МегаФон, МТС и даже Tele2

Лайфхак дня.

Из-за введенных коллективным западом санкций платежные системы VISA и Mastercard в РФ не работают. Также перестал функционировать Apple Pay. Все пропало? Теперь не оплатить любимые сервисы? Отнюдь нет. Пока еще способы остались. Правда их не так много. Все-таки использование айфонов в России становится процессом не из приятных. Но, ничего не поделаешь. Расскажем, как жить с iPhone, iPad, Mac в реалиях 2022 года.

Как добавить деньги на Apple ID для айфона в РФ?

Первый вариант: с номера телефона

Пополняем счет мобильника. Просто кидаем деньги на свой номер. Далее выполняем следующие шаги:

Заходим в Настройки. Далее в Apple ID (это сверху). Переходим в пункт Оплата и доставка. Теперь нужно выбрать способ оплаты. Выбираем Мобильный телефон. Подтверждаем по SMS. Перетаскиваем этот способ оплаты в самый верх (над картами). Всё!

Какие операторы это поддерживают? Точно МТС, Билайн и МегаФон. Tele2, увы. нет. Но, что делать если у вас именно этот оператор?

Второй вариант: Пополняем баланс с номера мобильного телефона Tele2

Есть лайфхак.

Находим друга с номером от МТС. Просим его отослать подарочный код на требующуюся сумму на e-mail. Но нужно, разумеется, привязать номер телефона друга (тот, что МТС). На e-mail придет код. Его вставляем в App Store на Айфоне в поле Погасить подарочную карту или код. Вуаля, деньги у вас.

Пополняем баланс iTunes и App Store с помощью QIWI-кошелька

Еще один рабочий способ.

Но ваш QIWI должен быть привязан к Госуслугам. Без статуса Основной это сделать нельзя. Как его получить? Пройти проверки личности через приложение. Затем надо купить код для пополнения баланса App Store и iTunes. Где? Тут. Вводим свой номер телефона. Ждем SMS. В нем код ваучера пополнения. Идем в App Store. Нажимаем на картинку профиля (верхний угол справа). Нажимаем Погасить код. Вводим данные. Активировать. Всё!

А как же карты МИР? Не-а, они к iPhone не привязываются. Пополнить ничего не удастся. Не работают, как не старайся.

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