Как определить iPhone утопленник

Имел ли iPhone близкий контакт с водой или нет?

Покупая iPhone с рук необходимо тщательно проверять смартфон (руководство) на подлинность и работоспособность всех функций. Обязательно убедиться нужно и в том, что iPhone ранее не тонул, поскольку из-за контакта с водой в будущем устройство может попросту выйти из строя. В этой инструкции рассказали о том, где у различных моделей iPhone находится индикатор влаги и как определить, не имел ли смартфон продолжительного контакта с водой.

Пользователи iPhone редко замечают наличие индикатора влаги на своих устройствах. Дело в том, что в нормальном состоянии датчик имеет серый или белый цвет и внимания к себе не привлекает. Однако после контакта iPhone с водой индикатор окрашивается в красный цвет и становится очень заметным. Единственное, что требуется знать — это где тот самый индикатор заметить.

В зависимости от модели iPhone различается и расположение индикатора контакта с жидкостью. К счастью, для получения доступа к индикатору, ни в одном из случаев разбирать устройство не придется. Итак, где же располагаются индикаторы:

Как видите, определить «утопленника» очень просто. Достаточно заглянуть в разъем наушников, разъем питания или в разъем для SIM-карты, в зависимости от модели iPhone. Если индикатор контакта с жидкостью окрашен в красный цвет, то такой iPhone лучше обойти стороной. На момент покупки все его функции могут работать правильно, но в будущем проблем с ним не избежать.

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