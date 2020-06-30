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Один из наших читателей поделился в нашей группе во «ВКонтакте» поразительной историей. Он приобрел новый iPhone 6s в одном крупном российском магазине, разумеется, заплатив за смартфон как за новый. Какого же было его удивление, когда только через несколько месяцев использования устройства он узнал, что пользуется восстановленным iPhone 6s, который мог купить заметно дешевле. Как выяснилось, даже в крупных магазинах восстановленный iPhone могут «перепутать» с новым. О том, как определить не продали ли вам восстановленный iPhone и успокоиться рассказали в этой инструкции.

Как определить не продали ли вам восстановленный iPhone и успокоиться

Шаг 1. Перейдите в меню «Настройки» → «Основные» → «Об этом устройстве».

Шаг 2. Пролистайте страницу до пункта «Модель».

Шаг 3. Обратите внимание на номер модели, а точнее — на первую букву, которая и указывает каким именно iPhone вы пользуетесь:

M — означает, что у вас новый iPhone.

F — означает, что у вас восстановленный iPhone.

N — означает, что ваш iPhone был заменен Apple вследствие возврата из-за производственного брака. Замененные iPhone также обычно являются официальным образом восстановленные.

P — означает, что ваш iPhone имеет персонализированную гравировку, которую делает Apple.

Вот таким простым образом вы можете определить новый ваш iPhone или восстановленный. Отметим, что даже если ваш текущий iPhone является новым, запомнить данную отличительную черту настоятельно рекомендуется. Благодаря знанию этого метода, при покупке вашего следующего iPhone вы сможете определить состояние приобретаемого смартфона.

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