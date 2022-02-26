Как отключить автоматическое обновление iOS на айфон?

Возможно, будет полезно.

На случай, если, вдруг, Apple решит отключить работу iPhone в России с помощью обновления iOS, имеет смысл отключить функцию автоматического апдейта в настройках. По крайней мере, пока ситуация не начнет улучшаться. Лишним не будет.

Для исключения внезапной блокировки iPhone или определенного функционала смартфона, перестрахуйтесь. Что нужно сделать?

1) Берем айфон в руки. Открываем Настройки.

2) Далее переходим в Основные.

3) Выбираем Обновление ПО.

4) Далее Автообновление ПО.

5) Снимаем ползунок с Загрузка обновлений iOS.

Полезно знать:

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)