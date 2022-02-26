Как отключить автоматическое обновление iOS на айфон?
Возможно, будет полезно.
На случай, если, вдруг, Apple решит отключить работу iPhone в России с помощью обновления iOS, имеет смысл отключить функцию автоматического апдейта в настройках. По крайней мере, пока ситуация не начнет улучшаться. Лишним не будет.
Для исключения внезапной блокировки iPhone или определенного функционала смартфона, перестрахуйтесь. Что нужно сделать?
1) Берем айфон в руки. Открываем Настройки.
2) Далее переходим в Основные.
3) Выбираем Обновление ПО.
4) Далее Автообновление ПО.
5) Снимаем ползунок с Загрузка обновлений iOS.
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