Как отключить платные подписки App Store в iOS 14

Контролируем всё сами и экономим деньги.

Часто мы оформляем подписку на время. Иногда хотим попользоваться чем-то только в пробный период. Но потом пропускаем момент и деньги списываются. Хорошо, если списывают только за месяц, а не за год… Я так подключил один онлайн-кинотеатр. И напрочь про него забыл. Благодаря этому появилась наша подробная инструкция. Поехали!

Находим среди всех иконок App Store. В нём нас интересует учётная запись.

2. В ней нажимаем на строчку с вашими именем и почтой.

3. Находим сточку «Подписки» и тапаем по ней.

4. Здесь мы увидим список подписок. Действующих и недействующих. Если нажать на строчку с приложением, то перед нами будет стоимость всех возможных продлений. Также можно посмотреть за что вы платили раньше. Для этого нажимаем на строчку из списка «Недействующие». Там будут прошлые условия и сумма.

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