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Как отключить службы геолокации в iOS 14, чтобы Айфон не следил за вами

19 Окт, 2020

Как отключить службы геолокации в iOS 14, чтобы Айфон не следил за вами

Подробная инструкция по сохранению данных о себе.

Замочек

В iOS 14 особое внимание уделено защите ваших данных. На это повлияли многочисленные скандалы о слежке за пользователями. Теперь вы сами решаете, какое приложение может следить за геопозицией, а какое будет о ней знать частично.

Но отключать эту возможность вообще у всех приложений мы не рекомендуем. Ведь для вызова такси или доставки пиццы ваша позиция очень даже пригодится.

Службы геолокации

  1. Заходим в «Настройки» => «Конфиденциальность» => «Службы геолокации».

Службы геолокации

2. Далее заходим в настойки каждого приложения. У многих будет такая строка. Я оставил включённой только в картах, банках, такси и доставках. Но вы для себя решайте сами.

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