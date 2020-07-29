Но при этом сохранить эмодзи. Это как?



Стандартная клавиатура с эмодзи на iPhone многих сильно раздражает. Мало того, что она зачастую встревает между клавиатур с языками, открываясь не по порядку, так еще и притормаживает при открытии. Это не дело. В этой инструкции рассказали о том, как отключить эмодзи на iPhone, но при этом сохранить возможность отправки смайликов.

Как отключить смайлики (эмодзи) на клавиатуре iPhone

Шаг 1. Перейдите в меню «Настройки» → «Основные» → «Клавиатура» → «Клавиатуры».

❗ Добраться до этого меню можно прямо клавиатуры. Для этого необходимо зажать на иконке глобуса и выбрать в открывшемся меню «Настройки клавиатуры».

Шаг 2. Нажмите «Править» в правом верхнем углу.

Шаг 3. Удалите клавиатуру «Эмодзи» и нажмите «Готово» для подтверждения операции.

После этого клавиатура с эмодзи перестанет то и дело открываться при смене языков и раздражать вас.

Но что делать в таком случае с эмодзи? Как их отправлять, если сильно хочется? Существует один способ сделать так, чтобы эмодзи оставались доступными для отправки даже без включенной клавиатуры со смайликами.

? Как остаться с эмодзи, но избавиться от клавиатуры

Для того, чтобы отправлять эмодзи без тормозящей клавиатуры со смайликами на iPhone, можно правильным образом настроить сокращения. Покажем на примере.

Перейдите в меню «Настройки» → «Основные» → «Клавиатура» и выберите пункт «Замена текста». Нажмите «+» для добавления нового сокращения.

В качестве фразы введите нужный смайлик (да, клавиатуру с эмодзи придется вновь включить), а в поле «Сокращение» укажите удобное для ввода сокращение. Например, выберите эмодзи сердечка и сокращение «лю».

Для сохранения сокращения нажмите «Сохранить».

Теперь у вас появилась новая возможность. При вводе указанного сокращения клавиатура iPhone будет предлагать быстрый ввод эмодзи! Это действительно удобно и позволяет избавиться от ужасной клавиатуры с эмодзи, пусть для этого и требуется позаниматься присвоением сокращений для часто используемых смайликов.

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