Как перенести чат из WhatsApp в Telegram
Теперь просто.
Больше не желаете пользоваться WhatsApp? Хотите всецело перейти в Telegram? А как же многочисленные чаты с важной информацией? Нет проблем. Теперь их можно легко перенести из одного мессенджера в другой.
Рассказываем как.
1) Заходим в WhatsApp, выбираем нужный чат.
2) Нажимаем влево на беседе и нажимаем на «Ещё».
3) Жмем «Экспорт чата»
4) Можно экспортировать вместе с видео и картинками. Или же выбрать только текстовую информацию.
5) Создается архив, ждем. Потом в окне «Поделиться» выбираем любимый Телеграм.
6) Теперь экспортируем чат из WhatsApp в нужный чат в Telegram.
7) Ждем окончания импорта и наслаждаемся. Импортированные сообщения помечаются.
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