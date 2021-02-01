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Как перенести чат из WhatsApp в Telegram

1 Фев, 2021

Как перенести чат из WhatsApp в Telegram

Теперь просто.

Больше не желаете пользоваться WhatsApp? Хотите всецело перейти в Telegram? А как же многочисленные чаты с важной информацией? Нет проблем. Теперь их можно легко перенести из одного мессенджера в другой.

Телеграм

Рассказываем как.

1) Заходим в WhatsApp, выбираем нужный чат.

2) Нажимаем влево на беседе и нажимаем на «Ещё».

3) Жмем «Экспорт чата»

4) Можно экспортировать вместе с видео и картинками. Или же выбрать только текстовую информацию.

5) Создается архив, ждем. Потом в окне «Поделиться» выбираем любимый Телеграм.

6) Теперь экспортируем чат из WhatsApp в нужный чат в Telegram.

7) Ждем окончания импорта и наслаждаемся. Импортированные сообщения помечаются.

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