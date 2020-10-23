Как перенести фото и видео с iPhone и iPad на компьютер

3 самых простых и удобных способа.



У каждого из нас возникала необходимость переноса данных на компьютер. Память Айфона могла заполниться и её нужно было освободить. Или перед покупкой нового телефона нужно было перенести важные кадры. Мы подготовили для вас 3 отличных способа, как это сделать. Поехали!

1. Просто подключаем ваш iPhone или iPad при помощи кабеля к компьютеру. Девайс разблокируем, соглашаемся предоставить доступ к фото и видео. Через несколько секунд вы увидите меню. Выбирайте «Импорт фотографий и видео». Можно выбрать и «Проводник», тогда ищите папку «DCIM». Фото и видео, снятые устройством, хранятся в ней.

Важно: компьютер может не видеть ваш телефон или планшет из-за дешевого кабеля. Он может быть и неоригинальным, но не самым дешёвым. Самые простые шнуры поддерживают только зарядку. Передача данных будет недоступна.

2. Используем iTunes. Скачиваем его из магазина приложений Microsoft или с официального сайта Apple. Запускаем программу, соглашаемся с политикой компании. Подключаем телефон к компьютеру. Устройство нужно разблокировать, согласиться в разных всплывающих окнах. И через несколько секунд вы сможете синхронизировать любые данные с компьютером. В том числе вы сможете делать резервные копии iPhone и iPad, а также многое другое. Если вы куда-то нажали и вкладка пропала, то нажмите на значок телефона или планшета.

3. Перенос фото и видео при помощи iCloud. Эту программу тоже можно скачать из магазина приложений Майкрософт и сайта Эппл. Запускаем, вводим логин и пароль. У строчки «Фотографии» нажимаем на «шестерёнку». В этих настройках мы можем выбрать варианты синхронизации: загружать только новые фото или все, передать на компьютер или скачать с него на девайс.

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