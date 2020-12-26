Как перенсти данные, пароли, контакты и другое со старого телефона на новый Андроид и iOS

Советы от бывалого. Часть 6.

Всем привет, при смене телефона у нас возникает масса проблем. И дело не в покупке нового и продаже старого аппаратов. А это: как перенести контакты, чаты, фото и другое в новый телефон? Все ответы в нашем материале. Поехали!

Контакты, пароли, данные из календаря хранятся в ваших AppleID и Google/Samsung/Mi и других аккаунтах. Но проводить перенос мы будем с участием Айфона и учётной записи Гугл.

Чтобы всё точно перенеслось:

iOS : «Настройки» → «Верхнее поле с вашим именем» → «iCloud» . Здесь расставляем флажки около нужных данных: пароли, сообщения, контакты и другое.

: → → . Здесь расставляем флажки около нужных данных: пароли, сообщения, контакты и другое. Android : «Настройки» → «Учётные записи» → «Аккаунт Google» → «Синхронизация учётной записи». И выбираем то, что вы хотите синхронизировать.

Важно: синхронизация между несколькими устройствами на iOS/iPadOS происходит за секунду (нужен только интернет), в Андроид нужно посмотреть включена ли автоматическая синхронизация и происходит ли она без Wi-Fi (при помощи мобильного интернета).

Аккаунты: Гугл – в iPhone, iCloud – в Андроид? Apple разрешила добавлять Гугл-аккаунты в iOS, а вот iCloud занести в список учёток на Андроид невозможно.

Так что теперь не нужны специальные переезд-приложения для переноса контактов и календарей из смартов с роботом на борту в яблоко. А вот при переходе с iPhone на Android подобного удобства не будет.

Фото/Видео. Здесь вообще полная свобода:

iOS : есть iCloud и «чужие» облачные сервисы. Для сторонних : качаем приложение (Яндекс.Диск, Гугл Драйв, Гугл Фото и другие), авторизуемся, синхронизируем данные. Затем : скачиваем это же приложение на новый девайс, авторизируемся и всё.

: есть iCloud и «чужие» облачные сервисы. : качаем приложение (Яндекс.Диск, Гугл Драйв, Гугл Фото и другие), авторизуемся, синхронизируем данные. : скачиваем это же приложение на новый девайс, авторизируемся и всё. Android : суть та же, но скорее всего синхронизация с Google Drive у вас уже присутствует. Но вообще очень удобно качать именно Гугл Фото, там всё интуитивно и очень удобно, никаких лишних папок – фото и видео сразу на экране. Последнее касается и Айфона, если мы говорим не про iCloud.

Мессенджеры:

Telegram – идеал в этом вопросе. Ничего дополнительного делать не нужно – авторизация и готово. Платформы не имеют значения.

– идеал в этом вопросе. Ничего дополнительного делать не нужно – авторизация и готово. Платформы не имеют значения. Whats’App: сначала создаём резервную копию на старом устройстве, а уже после этого авторизуемся на новом. И ни в каком-либо ином порядке – иначе ничего не сохранить.

Важно: резервные копии можно использовать на устройствах: Apple-Apple, Android-Android. Связано с тем, что копии сохраняются в Гугл Драйв и АйКлауд, а они между собой не дружат.

Signal : нужно просто авторизоваться, копии создаются сами по себе, но тоже переносятся только внутри одной платформы.

: нужно просто авторизоваться, копии создаются сами по себе, но тоже переносятся только внутри одной платформы. Viber: история повторяется. Резервную копию создать можно, но она тоже будет доступна внутри платформы Apple-Apple/Android-Android. По умолчанию копии не делаются, проверьте настройки заранее.

Достижения в играх тоже можно синхронизировать. Проверяем заранее в настройках AppleID, там ищем строчку «Game Center». Андроид: открываем Google Play Игры и проверяем, авторизация и сохранения происходили автоматически. Если вы сразу отказывались от автосохранения и тд, то ничего у вас не сохранилось. Можно попробовать войти через Плей Игры, но скорее всего ваши заслуги обнулятся, но бывают и счастливые исходы. Там, где вы уже создавали аккаунт при помощи электронной почты или какой-нибудь соцсети, так не выйдет.

Из этого следует совет: сразу соглашайтесь сохранять игровой процесс в Play Игры в будущем или на новом телефоне. Естественно, всё это дело невозможно синхронизировать между яблоком и роботом.

Аккаунты приложений. Ну здесь вы всё и сами знаете: нужно авторизоваться и готово. Если вы не создавали аккаунт сразу, то часто перенести достижения будет нельзя. Если вы нажмёте «создать аккаунт», то скорее всего все подборки/настройки и тд аннулируются, но зато у вас теперь есть свой аккаунт. Но есть немало приложений, где возможен такой отложенный вход – всё сохранится в новый аккаунт как нужно. Выходит та же история, что и с играми.

Вообще я уже писал о своём переходе с Андроид на Айфон и о том, как всё это было. Даже рассказал о том, что мне очень не нравится в iPhone. Интересно было бы узнать ваше мнение на эту тему.

Вывод: перенести можно очень многое. Внутри платформы – вообще всё, но нужно заранее обо всём позаботиться и поставить галочки в нужных местах. Будьте внимательны и как всегда: не торопитесь. Всем лайк!

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