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Как подключить iPhone к быстрейшей мобильной сети

16 Авг, 2020

Как подключить iPhone к быстрейшей мобильной сети

Простой и эффективный прием.

С появлением технологии передачи данных 4G или LTE пользователи почувствовали разницу в скорости обмена информацией через интернет. Теперь очень странно и некомфортно видеть на экране своего смартфона значок E (EDGE), а тем более GPRS. Особенно требовательные пользователи огорчаются даже при подключении к режиму 3G.

Как подключить iPhone к быстрейшей мобильной сети

iPhone автоматически выбирает сеть подключения, но не всегда самую быструю. На это влияет ряд технических факторов, но есть возможность заставить ваш смартфон подключаться к самой быстрой сети в любом месте.

Используйте скрытую функцию режима полета

Чтобы заставить iPhone выбрать самый лучший сигнал беспроводной сети, включите режим полета, подождите несколько секунд и выключите его. За это время режим полета отключит все сигналы сотовой связи позволяя устройству заново выбрать лучшую сеть.

Как подключить iPhone к быстрейшей мобильной сети

Как это работает

iPhone время от времени проверяет сетевое подключение и выбирает самую быструю сеть, если таковая появляется. Но он не сканирует радиоволны, чтобы заменить, например, EDGE на 3G, поскольку этот процесс забирает много ресурсов аккумулятора. Поэтому, часто смартфон остается подключен к сети с меньшей скоростью, даже если доступна более быстрая. Активация режима полета принуждает iPhone сканировать доступные сети путем полного отключения и вторичного подключения.

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