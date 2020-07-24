Как получить новый iPhone вместо разбитого

Легко и официально.

Большинство об этом не знают, но разбитый iPhone или любое другое устройство Apple часто куда выгоднее поменять на новое, чем ремонтировать. Причем поменять не где-нибудь, а у самой компании Apple — она предлагает такую услугу. Единственное важное условие — действующая гарантия. В этой статье рассказали о том, как поменять разбитый iPhone на новый, чтобы и прилично сэкономить, и получить немало дополнительных плюшек.

Предположим, что вы владелец iPhone X. При неприятных обстоятельствах у вас разбился экран — стекло и матрица вдребезги. Что делать? Замена экрана на оригинальный будет стоить дорого — около 18 000 рублей. При этом, будут следующие косяки:

нарушение влагостойкости,

не заводской, пусть и оригинальный экран (в чем разница рассказывали здесь ),

), удерживающий экран клей низшего качества по сравнению с заводским,

потеря гарантии.

Перспектива такого ремонта не самая радужная, но большинство пользователей поступают именно так. Люди просто не знают про альтернативу.

С другой стороны у нас малоизвестная опция — официальный обмен устройства на новое вместо ремонта. Стоимость обмена в нашем примере составляет 15 000 рублей, что дешевле по сравнению с ремонтом. Вместе с этим, вы получаете следующие плюсы:

совершенно новое устройство в пленках,

все элементы заводские, включая проклейку и дисплей,

официальная гарантия три месяца.

Минус обмена сломанного устройства на новое только один — относительно длительное время ожидания. Обычно ждать приходится около 5-7 рабочих дней.

С плюсами и минусами все понятно. Разберемся с вопросами, которые могут возникнуть у людей, впервые узнавших об официальной опции обмена.

Откуда будет новый iPhone? Не подсунут ли подделку?

При обмене вы получаете iPhone, абсолютно идентичный вашему с той же страной выпуска (был американец — вернется американец). Правда, у многих сервисных центров Apple в России есть ограничение — принимают только iPhone, приобретенные в официальной российской рознице.

Что касается вероятности получения подделки, то она нулевая. Речь идет об СЦ, которые являются официальными представительствами Apple в России. О том, как найти такие в вашем городе мы подробно рассказывали в этой инструкции. Собственно, в них за услугой обмена и следует обращаться.

Это будет б/у устройство или совсем новое?

Вам приходит новое устройство, которое прежде никем не использовалось. Об этом будут сигнализировать заводские пленки.

Будет ли чек или документ об обмене?

Чек у вас остается тот, что был выдан при покупке. Никакого специального документа к выдаче при обмене не предусмотрено. Однако и Apple, и ее авторизованные сервисные центры будут знать, что вы получили устройство в результате обмена. Эта информация будет доступна им по серийному номеру гаджета.

Можно ли поменять цвет или память?

Такой возможности нет, даже с доплатой. Вам вернется абсолютно идентичное устройство.

Куда попадет старый гаджет?

Старый сломанный iPhone отправляется в утиль. В крайне редких случаях — на восстановление с последующей продажей с пометкой «Как новый».

Какие устройства можно обменять? Какова средняя стоимость обмена?

Обменять через Apple можно любое устройство: iPhone, iPad, iPod touch, Apple Watch, AirPods, Mac, MacBook, iMac, что угодно. Главное условие — действующая гарантия Apple.

Стоимость варьируется в зависимости от модели и вида устройства. К примеру, цена обмена iPhone X около 15 тысяч рублей, а стоимость обмена Apple Watch около 12 000 рублей.

В СЦ заломили цену — что делать?

Российские сервисные центры частенько ощущают себя далекими от Apple и иногда действительно предлагают обмен по сильно завышенной цене. В таком случае нужно просто обратиться в другой СЦ.

Важный момент: не делайте несколько запросов на обмен в разные сервисные центры одновременно. В таком случае в обмене могут попросту отказать — подобных случаев от нетерпеливых пользователей было много. Если откажут хотя бы один раз, посчитав вас подозрительным, то опция обмена подобного рода будет заблокирована навсегда.

Какая гарантия на новый гаджет?

Apple предоставляет полноценную трехмесячную гарантию на полученные в результате обмена устройства.

Я купил залоченный айфон. Если обменяю придет незалоченный?

Увы и ах, обмануть систему не получится. Если обменяете залоченный на конкретном операторе iPhone, то вернется новый, но залоченный на того же оператора смартфон.

🛠️ Статья написана индивидуально для сайта bloha.ru от сервисного центра aimobi.ru. Обратиться за бесплатной консультацией и качественным ремонтом вы можете по телефону +7 (495)-006-67-78, написать нам в WhatsApp — https://wa.me/79999713762 или записаться на ремонт онлайн по ссылке — https://n219973.yclients.com/.

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