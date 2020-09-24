Как пользоваться режимом «картинка в картинке» на iPhone с iOS 14

Еще одна крутая фишка новой iOS.

Операционная система iOS 14 не перестает удивлять нас своими новыми фишками. И функция «картинка в картинке» — безусловно одно из самых интересных нововведений.

Благодаря этому режиму пользователь теперь способен, к примеру, одновременно смотреть фильм и общаться по FaceTime, серфить по сети, писать что-то в «заметках» и так далее.

Рассказываем, как воспользоваться всем этим добром.

Как запустить «картинку в картинке» на вашем айфоне?

«Картинка в картинке» предназначена в первую очередь для программ, которые проигрывают видео. Важно понимать, что, когда речь заходит о приложениях не от Apple, разработчики ПО сами должны добавить поддержку новой функции iOS 14. Пока это сделали, к сожалению, не все.

Функция «картинка в картинке», к примеру, работают с YouTube. Но, если вы хотите использовать эту фишку вместе с фирменным приложением сервиса, спешим вас разочаровать — потребуется платная подписка. Однако мы нашли способ обойти это ограничение — но для этого YouTube нужно запустить из браузера в десктопном режиме. Читаем подробную инструкцию на эту тему здесь.

А вот в фирменных приложениях купертиновцев все работает идеально. В том же Apple TV достаточно кликнуть на значок «картинка в картинке» в верхней части интерфейса программы.

Можно также нажать дважды на видео одновременно двумя пальцами.

Кроме того, эта фишка работает почти со всеми видео в фирменном браузере Safari.

Чтобы вернуться из режима «картинка в картинке» обратно, нажимаем на соответствующий значок в виджете или же дважды нажимаем на него двумя пальцами.

Закрытие происходит с помощью крестика в левом верхнем углу окошка.

«Картинка в картинке» и FaceTime

При видеозвонке через FaceTime вы теперь можете провести по экрану окна вызова пальцем, чтобы свернуть его. Теперь можно одновременно общаться и использовать айфон так, как вашей душе угодно.

Менять размер виджета FaceTime можно нажатием двумя пальцами. Кликнув один раз, вы вернете полное окно.

Какие размеры окна существуют в режиме «картинка в картинке»?

Всего существует три размера — очень маленький, средний и большой.

Выглядят они так:

Менять размеры легко — с помощью жестов, стягивая или растягивая двумя пальцами.

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