Как пользоваться режимом «картинка в картинке» на iPhone с iOS 14
Еще одна крутая фишка новой iOS.
Операционная система iOS 14 не перестает удивлять нас своими новыми фишками. И функция «картинка в картинке» — безусловно одно из самых интересных нововведений.
Благодаря этому режиму пользователь теперь способен, к примеру, одновременно смотреть фильм и общаться по FaceTime, серфить по сети, писать что-то в «заметках» и так далее.
Рассказываем, как воспользоваться всем этим добром.
Как запустить «картинку в картинке» на вашем айфоне?
«Картинка в картинке» предназначена в первую очередь для программ, которые проигрывают видео. Важно понимать, что, когда речь заходит о приложениях не от Apple, разработчики ПО сами должны добавить поддержку новой функции iOS 14. Пока это сделали, к сожалению, не все.
Функция «картинка в картинке», к примеру, работают с YouTube. Но, если вы хотите использовать эту фишку вместе с фирменным приложением сервиса, спешим вас разочаровать — потребуется платная подписка. Однако мы нашли способ обойти это ограничение — но для этого YouTube нужно запустить из браузера в десктопном режиме. Читаем подробную инструкцию на эту тему здесь.
А вот в фирменных приложениях купертиновцев все работает идеально. В том же Apple TV достаточно кликнуть на значок «картинка в картинке» в верхней части интерфейса программы.
Можно также нажать дважды на видео одновременно двумя пальцами.
Кроме того, эта фишка работает почти со всеми видео в фирменном браузере Safari.
Чтобы вернуться из режима «картинка в картинке» обратно, нажимаем на соответствующий значок в виджете или же дважды нажимаем на него двумя пальцами.
Закрытие происходит с помощью крестика в левом верхнем углу окошка.
«Картинка в картинке» и FaceTime
При видеозвонке через FaceTime вы теперь можете провести по экрану окна вызова пальцем, чтобы свернуть его. Теперь можно одновременно общаться и использовать айфон так, как вашей душе угодно.
Менять размер виджета FaceTime можно нажатием двумя пальцами. Кликнув один раз, вы вернете полное окно.
Какие размеры окна существуют в режиме «картинка в картинке»?
Всего существует три размера — очень маленький, средний и большой.
Выглядят они так:
Менять размеры легко — с помощью жестов, стягивая или растягивая двумя пальцами.
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