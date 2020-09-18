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Как пользоваться задней крышкой для управления iPhone с iOS 14

18 Сен, 2020

Как пользоваться задней крышкой для управления iPhone с iOS 14

Ещё одно полезное нововведение iOS 14.

Благодаря iOS 14 задняя крышка айфона буквально ожила. Рассказываем как настроить тэпы, называем самые полезные.

iOS 14 вышла

Но надо помнить, что функция «коснуться сзади» работает не на всех айфонах, поддерживающих iOS 14.

Какие айфоны поддерживают прикосновения к задней крышке?

Вот список:

  • iPhone 11 Pro
  • iPhone 11 Pro Max
  • iPhone 11
  • iPhone XS
  • iPhone XS Max
  • iPhone XR
  • iPhone X
  • iPhone 8
  • iPhone 8 Plus

А теперь перейдём к настройке.

Открываем «Настройки», переходим во вкладку «Универсальный доступ», а после пролистываем до раздела «Моторно-двигательный аппарат».

Нам нужна вкладка «Касание». Внизу находим «Коснуться сзади». Нажимаем.

Сейчас iOS 14 поддерживает всего два вида тэпов – двойной и тройной.

iOS группирует касания на «системные», тэпы «универсального доступа» и «жесты прокрутки».

Также можно создать свои собственные.

К самым полезным из предлагаемых iOS мы бы отнесли:

  • Сделать снимок экрана;
  • Вызов Siri;
  • Выключить звук;
  • Снизить или увеличить громкость;
  • Запустить лупу.

Вы также можете создать свою быструю команду и затем использовать ее в настройках.

Например, на двойное касание можно поставить включение основной камеры, а на тройное – селфи.

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