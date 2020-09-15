Как поменять браузер по умолчанию в iOS 14 с Safari на Chrome

Не нравится Safari? Не беда!

В iOS 14 появилась интересная фишка. Теперь браузер по умолчанию можно легко заменить. Но на данный момент это актуально только для Google Chrome. В будущем список поддерживаемых браузеров наверняка будет расширен. Ждем соответствующих обновлений от разработчиков.

Как это сделать? Рассказываем.

Просто открываем «Настройки». Затем пролистываем вниз до списка приложений. Там выбираем Google Chrome и просто меняем «Браузер по умолчанию» с Safari на него.

Напомним, что на текущий момент актуальной является восьмая публичная бета-версия iOS 14. Релиз финальной сборки мы ожидаем ближе к концу сентября текущего года.

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