Как пополнить Apple ID с МТС, МегаФон, Билайн или Yota

Для оплаты iCloud, Apple Music, подписок App Store.

Купить приложения в App Store или оплатить подписки за iCloud, Apple Music с мая 2022 года можно или через баланс Apple ID или со счета привязанного мобильного телефона.

В настройках оплаты всегда видно сколько денег на Apple ID. Зная сумму ежемесячных списаний подписок легко прикинуть «на глаз» на сколько месяцев хватит финансов на балансе вашего Apple-аккаунта.

А вот по привязанному к Apple ID мобильному телефону точно такого не скажешь. В настройках оплаты Айфона не видно — есть ли на балансе вашего мобильного телефона достаточная сумма для оплаты подписок. Можно зайти на сайт мобильного оператора или в приложение, но это лишние и не всегда удобные действия.

А можно взять и пополнить баланс Apple ID переводом денег с привязанного мобильного телефона. Работает только для российских операторов МТС, Билайн, МегаФон или Yota.

Если вы раньше пополняли баланс Apple ID через платежную систему QIWI, покупая там код погашения App Store и iTunes, то забудьте об этом способе. С 6 мая 2022 пополнение через Qiwi не работает, но теперь легко пополнить Apple ID с привязанного мобильного номера.

Сначала вам надо привязать мобильный телефон к Apple ID. Делается это вот так (на балансе мобильного должна быть достаточная сумма для оплаты подписок):

На iPhone заходим в ​​«Настройки». В самом верху дисплея нажимаем на ваше имя с аватаркой. Под ним еще надпись «Apple ID, iCloud, контент и покупки». Идём в раздел «Оплата и доставка». Переходим в «Добавить способ оплаты». Далее в ​​«Мобильный телефон». Заполняем поле, указывая мобильный телефон МТС, Билайн, МегаФон или Yota и подтверждаем его кодом, пришедшим на СМС.

Вот теперь с привязанного номера телефона можно перебросить финансы на баланс Apple ID. Для этого на балансе мобильного должна быть перекидываемая сумма!

Как пополнить Apple ID, App Store с МТС, Билайн, МегаФон или Yota

Открываем iPhone и заходим в «Настройки». Идем по самой верхней надписи с именем и подписью «Apple ID, iCloud, контент и покупки». Переходим в «Оплата и доставка». Тут мы должны увидеть, что к Apple ID привязан мобильный телефон. Его последние 4 цифры будут отображаться, а остальная часть номера скрыта. Заходим в «Apple ID» и нажимаем на «Пополнить счет». После этого Айфон откроет приложение «App Store», в окне которого на выбор будут предложены суммы пополнения: 1000, 1500 или 3000 рублей. Также можно задать любую другую сумму, нажав на «Другое». Рекомендуем задать удобную вам сумму и нажать «Далее», после чего с привязанного телефонного номера спишется эта сумма и сразу приплюсуется к балансу Apple ID.

Вот и все и никакой Qiwi-кошелек не нужен! Можно пойти дальше и автоматизировать этот процесс.

Как настроить автоплатеж с мобильного телефона на счет Apple ID

Недостаток автоплатежа лишь в том, что в случае отсутствия на балансе вашего сотового номера достаточной суммы платеж не пройдет и пополнение Apple ID не произойдет. И подписки за iCloud, Apple Music, App Store из-за этого могут не продлиться. При ручном платеже вы скорее всего будете перекидывать на счет Apple ID деньги, проверив перед этим баланс привязанного мобильного телефона.

Вот как настроить автоматический платеж с мобильного на Apple ID:

В Айфоне заходим в «Настройки». Щелкаем по верхней строчке «Apple ID, iCloud, контент и покупки». Заходим в «Оплата и доставка». Теперь в «Apple ID». В открывшемся окне выбираем «Пополнить счет». Айфон запустит приложение «App Store» и перенаправит вас туда, открыв окно с предустановленными суммами пополнения. Переходите по текстовой ссылке «Настроить автопополнение». Откроется окно с выбором суммы автопополнения и минимального порогового баланса для списания этого автопополнения. Например, если «минимальный баланс» в этом окне установлен на 100 рублей, то когда баланс Apple ID опустится ниже этого значения с мобильного спишется указанная вами в этих настройках сумма. В этих настройках нельзя задать сумму вручную автопополнения, при нажатии на цифры появится выпадающий список. Для автоплатежа в выпадающем списке можно установить значения: 150, 500, 1000, 1500, 3000 или 9000 рублей. Значения минимального баланса также нельзя установить вручную, можно только выбрать из следующих значений: 50, 100, 200, 300, 500 или 1000 рублей. Можно настроить автопополнение баланса Apple ID с мобильного телефона по расписанию. Для этого переходим во вкладку «По расписанию». Тут можно задать сумму автопополнения, при этом снова нельзя задать произвольные значения, а можно только выбрать суммы пополнения из выпадающего списка: 100, 150, 300, 500, 1000 или 1500 рублей. Автопополнение по расписанию на самом деле не означает, что можно установить произвольную дату из календаря. В выпадающем списке на выбор предлагаются варианты: «еженедельно», «раз в две недели» и «ежемесячно». Также можно выбрать начальный день списания, начиная от «сегодня» или любой день недели от понедельника до воскресенья.

Хорошо, чтобы Apple не отключила в России возможность оплачивать подписки Apple пополнением с мобильного телефона. Жаль, что этот метод не работает для популярного в РФ оператора связи ТЕЛЕ2. Зато абоненты основных в России сотовых операторов МТС, Билайн, МегаФон или Yota описанными способами могут пополнять баланс Apple ID и оплачивать iCloud, Apple Music и подписки приложений из App Store.

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