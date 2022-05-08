Как пополнить Apple ID с МТС, МегаФон, Билайн или Yota

8 Май, 2022Инструкции для iPhone и iPad

Как пополнить Apple ID с МТС, МегаФон, Билайн или Yota

Для оплаты iCloud, Apple Music, подписок App Store.

Купить приложения в App Store или оплатить подписки за iCloud, Apple Music с мая 2022 года можно или через баланс Apple ID или со счета привязанного мобильного телефона.

Как пополнить Apple ID в России с мобильного телефона МТС, Билайн, МегаФон или Yot

В настройках оплаты всегда видно сколько денег на Apple ID. Зная сумму ежемесячных списаний подписок легко прикинуть «на глаз» на сколько месяцев хватит финансов на балансе вашего Apple-аккаунта.

А вот по привязанному к Apple ID мобильному телефону точно такого не скажешь. В настройках оплаты Айфона не видно —  есть ли на балансе вашего мобильного телефона достаточная сумма для оплаты подписок. Можно зайти на сайт мобильного оператора или в приложение, но это лишние и не всегда удобные действия.

Настройки платежных данных Apple ID на Айфоне

А можно взять и пополнить баланс Apple ID переводом денег с привязанного мобильного телефона. Работает только для российских операторов МТС, Билайн, МегаФон или Yota.

Если вы раньше пополняли баланс Apple ID через платежную систему QIWI, покупая там код погашения App Store и iTunes, то забудьте об этом способе. С 6 мая 2022 пополнение через Qiwi не работает, но теперь легко пополнить Apple ID с привязанного мобильного номера.

Сначала вам надо привязать мобильный телефон к Apple ID. Делается это вот так (на балансе мобильного должна быть достаточная сумма для оплаты подписок):

  1. На iPhone заходим в ​​«Настройки».
  2. В самом верху дисплея нажимаем на ваше имя с аватаркой. Под ним еще надпись «Apple ID, iCloud, контент и покупки».Настройки Айфона - Apple ID, iCloud, контент и покупки
  3. Идём в раздел «Оплата и доставка».
  4. Переходим в «Добавить способ оплаты».
  5. Далее в ​​«Мобильный телефон».
  6. Заполняем поле, указывая мобильный телефон МТС, Билайн, МегаФон или Yota и подтверждаем его кодом, пришедшим на СМС.

Мобильный платеж на Apple ID доступен абонентам Билайн, Мегафон, МТС и Yota

Вот теперь с привязанного номера телефона можно перебросить финансы на баланс Apple ID. Для этого на балансе мобильного должна быть перекидываемая сумма!

Как пополнить Apple ID, App Store с МТС, Билайн, МегаФон или Yota

  1. Открываем iPhone и заходим в «Настройки».
  2. Идем по самой верхней надписи с именем и подписью «Apple ID, iCloud, контент и покупки».
  3. Переходим в  «Оплата и доставка». Тут мы должны увидеть, что к Apple ID привязан мобильный телефон. Его последние 4 цифры будут отображаться, а остальная часть номера скрыта.
  4. Заходим в  «Apple ID» и нажимаем на «Пополнить счет».Пополнить счет Apple ID на Айфоне
  5. После этого Айфон откроет приложение «App Store», в окне которого на выбор будут предложены суммы пополнения: 1000, 1500 или 3000 рублей. Также можно задать любую другую сумму, нажав на «Другое». Рекомендуем задать удобную вам сумму и нажать «Далее», после чего с привязанного телефонного номера спишется эта сумма и сразу приплюсуется к балансу Apple ID.

Выберите сумму пополнения счета и используйте эти средства для покупок и подписок на сервисы Apple

Вот и все и никакой Qiwi-кошелек не нужен! Можно пойти дальше и автоматизировать этот процесс.

Как настроить автоплатеж с мобильного телефона на счет Apple ID

Недостаток автоплатежа лишь в том, что в случае отсутствия на балансе вашего сотового номера достаточной суммы платеж не пройдет и пополнение Apple ID не произойдет. И подписки за iCloud, Apple Music, App Store из-за этого могут не продлиться. При ручном платеже вы скорее всего будете перекидывать на счет Apple ID деньги, проверив перед этим баланс привязанного мобильного телефона.

Автопополнение Apple ID

Вот как настроить автоматический платеж с мобильного на Apple ID:

  1. В Айфоне заходим в «Настройки».
  2. Щелкаем по верхней строчке «Apple ID, iCloud, контент и покупки».
  3. Заходим в «Оплата и доставка».
  4. Теперь в «Apple ID».
  5. В открывшемся окне выбираем «Пополнить счет».
  6. Айфон запустит приложение «App Store» и перенаправит вас туда, открыв окно с предустановленными суммами пополнения. Переходите по текстовой ссылке «Настроить автопополнение».Автопополнение счета Apple ID с мобильного телефона
  7. Откроется окно с выбором суммы автопополнения и минимального порогового баланса для списания этого автопополнения. Например, если «минимальный баланс» в этом окне установлен на 100 рублей, то когда баланс Apple ID опустится ниже этого значения с мобильного спишется указанная вами в этих настройках сумма. В этих настройках нельзя задать сумму вручную автопополнения, при нажатии на цифры появится выпадающий список. Для автоплатежа в выпадающем списке можно установить значения: 150, 500, 1000, 1500, 3000 или 9000 рублей. Значения минимального баланса также нельзя установить вручную, можно только выбрать из следующих значений: 50, 100, 200, 300, 500 или 1000 рублей.На ваш Apple ID будет автоматически зачислена заданная в настройках сумма, когда баланс опустится ниже порогового уровня
  8. Можно настроить автопополнение баланса Apple ID с мобильного телефона по расписанию. Для этого переходим во вкладку «По расписанию». Тут можно задать сумму автопополнения, при этом снова нельзя задать произвольные значения, а можно только выбрать суммы пополнения из выпадающего списка: 100, 150, 300, 500, 1000 или 1500 рублей. Автопополнение по расписанию на самом деле не означает, что можно установить произвольную дату из календаря. В выпадающем списке на выбор предлагаются варианты: «еженедельно», «раз в две недели» и «ежемесячно». Также можно выбрать начальный день списания, начиная от «сегодня» или любой день недели от понедельника до воскресенья.

Автопополнение Apple ID по расписанию

Хорошо, чтобы Apple не отключила в России возможность оплачивать подписки Apple пополнением с мобильного телефона. Жаль, что этот метод не работает для популярного в РФ оператора связи ТЕЛЕ2. Зато абоненты основных в России сотовых операторов МТС, Билайн, МегаФон или Yota описанными способами могут пополнять баланс Apple ID и оплачивать iCloud, Apple Music и подписки приложений из App Store.

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