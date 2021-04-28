Как попросить приложения не отслеживать ваши действия в iOS 14.5?

Новая важная фишка.

Одна из главных фишек в iOS 14.5 — возможность запретить приложениям собирать информацию о пользователях, отслеживать их действия, чтобы затем, изучив информацию о человеке, предлагать ему те или иные товары и услуги. Следовать новым правилам должны все разработчики ПО для iPhone.

Выясним, как включить эту фишку (или отключить), а также узнаем, все ли так гладко.

1) Первое, заходим в Настройки.

2) Второе, прокручиваем вниз до пункта Конфиденциальность. Тач.

3) Нажимаем на новый пункт Отслеживание.

4) Можно запретить абсолютно всем приложениям слать Трекинг-запросы. Вот оно, сверху. Выключим и персонализированной рекламы больше не увидим (другой вопрос, а чем лучше хаотичная).

5) А можно отдельно каждому приложению.

Любопытно, что приложений на моем айфоне тьмы-тьмущая, а вот внизу я вижу только три. Вероятно, что пока еще все не так гладко. Далеко не все приложения соответствуют новым требованиям Apple. Не все совместимы с новой функцией. В будущем наверняка это изменится.

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