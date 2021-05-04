Как посмотреть на карте фото, снятые на камеру iPhone

Рассказываем.

Только что приехали из другой страны, в которой снимали фото и видео на свой любимый айфон? Наверняка не хотите забывать, где вы были, когда и что делали. А еще порой хочется окунуться в мир путешествий, вспомнить любимые места, показать их друзьям прямо на карте. И это возможно!

На айфоне в приложении Фото есть специальный альбом Места. Здесь хранятся фото и видео, привязанные к локациям. Как включить эту функцию? Сейчас расскажем и покажем.

1) Первым делом идем в Настройки, затем переходим в Конфиденциальность, выбираем Службы геолокации. Включено? Отлично.

2) Тут же переходим в Камера, а после ставим галочку возле При использовании программы. Всё. Фото и видео будут отмечаться тегами по местам.

3) Переходим в приложение Фото, идем в Альбомы. Находим в поиске Места.

4) Вот они. Смотрим по локациям.

Всё! Круто же.

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