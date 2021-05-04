Как посмотреть на карте фото, снятые на камеру iPhone
Рассказываем.
Только что приехали из другой страны, в которой снимали фото и видео на свой любимый айфон? Наверняка не хотите забывать, где вы были, когда и что делали. А еще порой хочется окунуться в мир путешествий, вспомнить любимые места, показать их друзьям прямо на карте. И это возможно!
На айфоне в приложении Фото есть специальный альбом Места. Здесь хранятся фото и видео, привязанные к локациям. Как включить эту функцию? Сейчас расскажем и покажем.
1) Первым делом идем в Настройки, затем переходим в Конфиденциальность, выбираем Службы геолокации. Включено? Отлично.
2) Тут же переходим в Камера, а после ставим галочку возле При использовании программы. Всё. Фото и видео будут отмечаться тегами по местам.
3) Переходим в приложение Фото, идем в Альбомы. Находим в поиске Места.
4) Вот они. Смотрим по локациям.
Всё! Круто же.
Поделиться ссылкой
Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.