Как поставить пароль на любое приложение в iPhone

Все просто.

Хотите поставить пароль на определенное приложение на айфоне? Это, оказывается, возможно. И ниже мы расскажем вам, что нужно сделать.

Итак, берите в руки любимый смартфон

1) Заходите в Команды.

2) Выберете внизу посередине пункт Автоматизация. А затем Создать автоматизацию для себя.

3) Выбираем ниже Приложение.

4) Отмечаем Открыто.

5) Определяемся с приложением. Допустим, это браузер Brave. Нажимаем далее.

6) В Добавить действие нажимаем на Запустить таймер.

7) Теперь Запустить таймер на 1 секунду.

8) Сохраняем. Нажимаем готово.

9) Идем в приложение Часы и ставим там действие Таймера по окончании – Остановить.

10) Теперь Установить. Всё!

Каждый раз, запуская выбранное приложение, будет срабатывать автоматизация, устанавливающая таймер на 1 секунду. При его срабатывании айфон будет блокироваться. При запуске потребуется ввести пароль. Никто посторонний это конкретное приложение запустить не сможет. Можно поставить на множество прилоежний, к которым вы не хотите допускать никого, кроме себя.

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