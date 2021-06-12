Как поставить пароль на любое приложение в iPhone
Все просто.
Хотите поставить пароль на определенное приложение на айфоне? Это, оказывается, возможно. И ниже мы расскажем вам, что нужно сделать.
Итак, берите в руки любимый смартфон
1) Заходите в Команды.
2) Выберете внизу посередине пункт Автоматизация. А затем Создать автоматизацию для себя.
3) Выбираем ниже Приложение.
4) Отмечаем Открыто.
5) Определяемся с приложением. Допустим, это браузер Brave. Нажимаем далее.
6) В Добавить действие нажимаем на Запустить таймер.
7) Теперь Запустить таймер на 1 секунду.
8) Сохраняем. Нажимаем готово.
9) Идем в приложение Часы и ставим там действие Таймера по окончании – Остановить.
10) Теперь Установить. Всё!
Каждый раз, запуская выбранное приложение, будет срабатывать автоматизация, устанавливающая таймер на 1 секунду. При его срабатывании айфон будет блокироваться. При запуске потребуется ввести пароль. Никто посторонний это конкретное приложение запустить не сможет. Можно поставить на множество прилоежний, к которым вы не хотите допускать никого, кроме себя.
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