Как поставить рингтон на Айфон — 5 способов

Рассказываем.

Время не стоит на месте. И наш материал, «как поставить рингтон на Айфон», конечно, уже устарел. Изменились смартфоны, поменялись методы. Поэтому решили поделиться с нашими читателями актуальными способами установки понравившегося рингтона на современный iPhone.

Насчитали пять. У каждого есть как достоинства, так и недостатки. Вы же выбирайте тот, который кажется наиболее удобным лично вам.

Скачать рингтон на айфон с помощью iTunes

Это официальный и наиболее простой способ заполучить рингтон для айфона.

Просто заходим в библиотеку звука iTunes, находим то, что нравится, покупаем.

Какие плюсы? Удобно, быстро и очень просто.

Минусы? Очевидно же: надо платить. Да и редактировать купленные рингтоны нельзя. И сторонние звуки не добавишь.

Что надо сделать? Идем в iTunes Store -> «Звуки». Вариантов масса. Цены? 22 рубля. Купили?

Сразу ставим во всплывающем окне «Сделать рингтоном по умолчанию».

Теперь это ваш звонок.

Добавить рингтон на айфон с помощью ПК

Тут уже понадобится сам ПК. Это минус. А главный плюс? Бесплатно!

Что делаем? Просто переносим рингтоны через iTunes на айфон с помощью синхронизации. Работает на Windows и Маках с macOS Mojave или более ранними версиями macOS.

Тем, у кого более свежие маки с macOS Catalina и выше, нужно использовать программу Finder. Там рингтонов нет, но зато есть раздел музыки. Его и используем.

Да, формат рингтона: M4R. Только так. Конвертировать в него можно, используя многочисленные бесплатные сервисы. Их в сети полно.

Используем приложение GarageBand для добавления рингтона на айфон

Если вы фанат музыки, то GarageBand у вас наверняка стоит. С помощью этого приложения можно любую музыку (или звук) превратить в рингтон для айфона.

Что делаем? Идем в AppStore. Качаем GarageBand. Приложение, что приятно, бесплатное.

С помощью GarageBand можно обрезать звуковой файл из памяти айфона и поставить его на звонок. Как? А мы рассказывали. Причем, очень подробно.

Скачать рингтон с помощью приложений для создания рингтонов и iTunes для ПК

В App Store можно найти приложения с бесплатными рингтонами. Достаточно скачать их, затем выбрать понравившийся звук, обрезать его (или не обрезать).

Да, iOS не дает установить простой файл с музыкой в качестве рингтона. Но возможность все равно есть. Для этого нужно воспользоваться iTunes для ПК. Смотрите второй пункт выше.

Какие приложения с рингтонами можем порекомендовать? Следующие:

RingTune

Лучшие Рингтоны 2022

Да, в них есть реклама, так что будьте готовы.

Добавить рингтон на айфон с помощью файлового менеджера на ПК

Нет желания копаться iTunes? Для Windows существуют программы для переноса контента. Звуков и рингтонов тоже, кстати.

Какие? Эти:

iMazing (качаем, обрезаем файл, конвертируем в M4R, подключаем айфон к ПК, выбираем Мелодии и перетаскиваем в хранилище айфона, всё!).

MobileTrans

MobiMover

Полезно знать:

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)