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Как поставить водяной знак на фото на iPhone и iPad

15 Авг, 2020

Как поставить водяной знак на фото на iPhone и iPad

Подробная инструкция.

iPhone и iPad справляются со многими задачами значительно проще и быстрее компьютера. Например, с установкой водяных знаков на фотографии. В этой инструкции мы рассказали о том, как ставить водяные знаки на изображения при помощи iPhone и iPad бесплатно и без ограничений.

Как поставить водяной знак на фото на iPhone и iPad

Как поставить водяной знак на фото на iPhone и iPad

Шаг 1. Загрузите бесплатное приложение eZy Watermark lite. В нем можно накладывать водяные знаки на фотографии, в том числе сразу на много, без ограничений. В качестве альтернативы можно использовать приложение iWatermark.

Шаг 2. Нажмите Single Image или Multiple Images в зависимости от того, требуется ли вам поставить водяной знак на одно фото или на несколько.

Как поставить водяной знак на фото на iPhone и iPad

Шаг 3. Выберите снимок или снимки, на которые необходимо поставить водяной знак.

Шаг 4. Укажите ориентацию обрабатываемых изображений.

Шаг 5. Откроется экран с типами водяных знаков. Вы можете использовать текст, изображение или QR-код в качестве водяного знака. Выберите нужный тип для добавления его на фотографию.

Как поставить водяной знак на фото на iPhone и iPad

Шаг 6. Настройте водяной знак. Приложение позволяет указывать множество различных параметров, включая цвет, прозрачность, шрифт и т.д.

Шаг 7. На экране выбора шаблона нажмите галочку в правом верхнем углу. После обработки изображений сохраните, выбрав в меню экспорта пункт Library. Также в приложении имеется возможность экспортировать обработанные изображения другими способами, например, через соцсети или облачные хранилища.

Готово! Указанные вами изображения сохранились в приложении «Фото» и доступны для последующей выгрузки. Отметим, что никакого сжатия при сохранении не происходит.

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1 Комментарий

  1. Sтрелец:
    16.03.2020 в 23:25

    Как поставить водяной знак на фото на iPhone?. Скачать приложение.
    Расходимся.

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