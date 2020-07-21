Два простых, но эффективных трюка.

Ежедневно хакеры взламывают тысячи учетных записей от самых различных сервисов начиная от социальных сетей, заканчивая Apple ID и iCloud. Основным способом взлома по-прежнему остается автоматический подбор паролей (брутфорс). От данного вида атаки очень просто защититься — достаточно использовать сложный пароль. Такая, казалось бы, не самая трудная задача обычно осложняется тем, что длинные пароли нелегко запомнить. В этом материале поделились с двумя советами известного разработчика xkcd о том, как придумать сложный пароль и легко его запомнить.

Общие традиционные советы

Перед тем, как перейти к оригинальным методам создания и запоминания пароля, расскажем об общеизвестных советах:

Пароль должен иметь длину не менее 12 символов. Не секрет, что чем больше пароль, тем сложнее его взломать. Пароль длиной от 12 символов надежно защитит ваши учетные записи от любых нападок хакеров.

Используйте цифры, символы, заглавные буквы. Утилиты для брутфорса подберут пароль вроде «catsanddogs» относительно быстро, а с паролем «C@tsAndD0g$123» уже не справятся.

Не используйте слова. Старайтесь избегать использования обычных словарных слов в пароле. Бессвязный набор букв значительно сильнее, чем какое-либо конкретное слово, даже длинное.

С банальностями закончили, переходим к простым, эффективным и малоизвестным способам.

Как придумать сложный пароль и легко его запомнить — способ 1

Приведенные выше советы позволяют очень легко придумать сложный пароль, ведь для этого достаточно без разбора постучать по клавиатуре и получить что-то вроде «as[fpokdhk3251kh». Это довольно хороший вариант, на взлом которого обычный компьютер способен только в глубокой теории (как проверять силу паролей написано в конце статьи). Но запомнить такой пароль проблематично.

Суть первого способа, предложенного xkcd, заключается в использовании в качестве пароля целой фразы, памятной лично для вас. Разумеется, преобразованной в вид пароля. Такой фразой может быть что угодно: момент из жизни, знаменательное событие, фраза из песни и т.д.

Например, вы всегда помните фразу «Остыли реки и земля остыла и чуть нахохлились дома» из песни «Три белых коня». Используйте ее в качестве пароля, взяв первые буквы каждого слова отрывка. Получится — «Orizoichnd». Такой пароль современный компьютер будет взламывать 4 года! А если же в конце пароля добавить всего несколько цифр, например, банальные «123», то на взлом полученной комбинации «Orizoichnd123» компьютеру придется уделить 4 века!

В итоге, обе цели достигнуты. Вы получили сложный пароль, который даже не придется запоминать, так как соотносящуюся с ним фразу вы уже помните. Конечно, очень важно правильно выбрать ту самую фразу для пароля и начать ассоциировать ее со своим кодовым словом.

Как придумать сложный пароль и легко его запомнить — способ 2

Второй способ еще проще в использовании, а главное — он помог огромному количеству людей придумать и запомнить по-настоящему сложные пароли. Метод предусматривает выбор в качестве пароля шести самых обычных слов.

Например, набор слов (специально срифмованный для еще более простого запоминания) — «лом собака управдом голова повидло сом» превращается в пароль: lomsobakaupravdomgolovapovidlosom.

Для того, чтобы взломать этот пароль обычному компьютеру понадобится более 10000 веков. Другими словами, подбором паролей такое кодовое слово не взять. Более того, даже самый мощный суперкомпьютер Tianhe-2 не имеет ни одного шансы в ближайшие несколько тысяч лет успешно подобрать данный пароль.

Как проверить сложность пароля

Допустим, вы придумали и запомнили пароль. Насколько он хорош? Существует масса специальных сервисов для проверки силы пароля. Мы порекомендуем сервис от Kaspersky Lab — Secure Password Check. Он точно не записывает вводимые пароли и является безопасным для использования. Для проверка сложности пароля на странице проверки необходимо только лишь ввести кодовое слово и ознакомиться с результатами.

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