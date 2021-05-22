Как произвести повторную калибровку аккумулятора iPhone 11 в iOS 14.5

Также расскажем, как ее ускорить.

Как известно, в iOS 14.5 (и более поздних iOS) была добавлена возможность перекалибровки аккумулятора айфона. Зачем это нужно? Чтобы гаджет точнее показывал износ батареи. Но актуально это только для серии iPhone 11. То есть, если у вас нет iPhone 11, 11 Pro или 11 Pro Max, можете не беспокоиться.

Являетесь обладателем одной из этих моделей? Тогда читайте дальше.

Для начала пройдите по следующем пути: Настройки –> Аккумулятор –> Состояние аккумулятора. Если там есть сообщение о необходимости провести калибровку, тогда вы наш клиент. Но надо понимать, что процесс это не быстрый (может занять недели) и происходит в автоматическом режиме.

Но перекалибровку можно ускорить. Рассказываем как.

Заряжайте ваш Айфон 11 регулярно . И желательно в одно и то же время каждый день. Процессы зарядки должны быть продолжительными . Например от 10% до 100%. Короткие циклы лишь ухудшат ситуация (калибровка займет еще больше времени).

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