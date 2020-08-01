Проверить экран iPhone на подлинность очень легко.

Согласно статистике, за последние несколько лет в России сильно увеличились продажи подержанных iPhone. Как купить б/у iPhone и точно знать, что дисплей смартфона не был заменен на неоригинальную подделку в одном из обычных сервисных центров? В этой инструкции рассказали о самом простом способе, который позволяет за несколько секунд установить — оригинальный дисплей в iPhone или нет.

Почему дисплей обязательно нужно проверять

Одна из основных причин обращения пользователей iPhone в сервисные центры — разбитый дисплей. И зачастую владельцы iPhone несут свои смартфоны не в авторизованные сервисные центры и даже не в крупные сервисы, где используются близкие к оригинальным комплектующие.

Чаще всего пользователи хотят сэкономить на ремонте и обращаются в мелкие сервисные центры. В таких сервисах не только далеко не самые опытные мастера, но и исключительно неоригинальные запчасти, из-за чего цена ремонта и является низкой.

Когда же владельцы iPhone с замененными дисплеями продают свои смартфоны на вторичном рынке, в большинстве случаев они предпочитают умалчивать о замене экрана. Как итог, новый владелец iPhone может и не догадываться о том, что в его смартфоне установлен крайне некачественный дисплей.

Как проверить дисплей iPhone — оригинальный или нет? Самый простой способ

К счастью, существует очень простой способ проверки дисплея iPhone на подлинность. Достаточно посветить на экран смартфона при помощи фонарика и обратить внимание на отражение света на дисплее.

Неоригинальный некачественный дисплей, который был заменен, имеет полоски по всей площади.

У оригинального же дисплея iPhone таких полосок нет.

Такую проверку следует выполнять на всех iPhone, которые имеют встроенный дигитайзер (от iPhone 5 до iPhone 8/8 Plus).

С другими полезными рекомендациями о проверке iPhone на подлинность вы можете ознакомиться в этой статье.

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