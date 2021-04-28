Как проверить УФ-индекс в приложении «Погода» на iPhone или Apple Watch? Что это такое?

Важный показатель.

УФ-индекс штука важная. На самом деле. Испытал недавно на себе. Поехал отдыхать в Турцию, крем с защитой от Солнца брать не стал, кепку тоже, решив, что раз еще весна и относительно прохладно (около +20), то и обгореть не удастся. В итоге на следующий день был красный, как донской варенный рак. И других туристов таких начал замечать.

Тогда посмотрел внимательно в приложение «Погода». УФ-индекс примерно при той же температуре, что и в родном Ростове-на-Дону, был выше в разы. Днем он достигал 8, у нас же в это время года не превышает 2-3. Вот и ответ, почему я сгорел мгновенно.

УФ-индекс — показатель солнечной энергии, который говорит об уровне ультрафиолетового изучения.

Не допускайте таких ошибок, как я, всегда смотрите на УФ-индекс. Где и как? Сейчас расскажу.

На iPhone:

1) Открываем приложение Погода.

2) Находим место, где вы сейчас находитесь. Допустим, Москва.

3) Прокручиваем вниз. Вот он, искомый УФ-индекс. Сейчас вечер, поэтому ноль.

4) Сравним с Санто-Доминго (Доминикана, другой часовой пояс). Ого, 10! Сгорите мгновенно.

На watchOS:

1) Нажимаем колесико Digital Crown сбоку.

2) Находим приложение Погода.

3) Выбираем нужный город и прокручиваем ниже. Вот оно.

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