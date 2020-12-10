Как проверить ваши пароли на взлом в iOS 14 на iPhone

Все просто.

В iOS 14 появилась новая уникальная фишка — теперь вы можете проверить ваши пароли на взлом прямо на своей айфоне.

Операционная система сама проверить надежность хранимых в «Связке ключей» паролей и вынесет свой вердикт.

Ранее iOS тоже умела проводить подобную проверку, но в iOS 14 она стала куда более комплексной — вас не только предупредят о простых и распространенных комбинациях, но и о паролях, которые могли стать известны хакерами.

Предупрежден — вооружен. Если ваш пароль ненадежный, меняйте его сразу же, не ждите беды.

Итак, вот, что нужно сделать.

Переходим в «Настройки», далее в «Пароли».

Далее переходим в «Рекомендации по безопасности».

Переключаем ползунок на «Выявлять украденные пароли» вправо.

Ниже увидите список паролей, которые вызывают у iOS вопросы. Нажав, на проблемный пароль, узнаете, что с ним не так (слишком простой, мог быть украден и так далее).

Если что-то не так, просто нажимайте «изменить пароль на веб-сайте». Что и делаете.

После этого запоминать новый пароль не нужно, он будет автоматически хранится в «Связке ключей iCloud» и работать на всех ваших айфонах и айпэдах.

Всё!

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)