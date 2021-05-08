Как распознать музыку прямо на вашем iPhone?

Покажем и расскажем.

Итак, вы научились распознавать музыку с помощью смартфона, когда она играет из колонки, музыкального центра, телевизора и так далее. А можно ли сделать это, когда трек запущен на самом айфоне? Можно!

Как? Показываем.

1) Зайдите в App Store, скачайте Shazam.

2) Идем в Настройки, далее в Пункт Управления.

3) Находим там опцию Распознавание музыки. Добавляем в Пункт Управления.

4) Теперь, когда на смартфоне играет музыка (например, в кино), достаточно зайти в пункт управления и нажать на кнопку Распознавания музыки.

Все просто!

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