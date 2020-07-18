Убрать спам очень просто.

Многие магазины активно продвигают свои товары через Viber, рассылая пользователям сообщения о различных новых акциях. На праздники количество таких сообщений обычно увеличивается в разы, что, разумеется, вызывает недовольство у многих пользователей. В этой инструкции рассказали о том, как избавиться от навязчивой рекламы в Viber раз и навсегда.

Отметим, что если вам приходит большое количество рекламных сообщений, то это вовсе не означает, что номер вашего телефона находится в спам-базе. Чаще всего магазины рассылают информацию о своих новых акциях на номера телефонов, которые люди указывают при покупках.

Как раз и навсегда избавиться от спама в Viber

Шаг 1. Запустите Viber и перейдите на вкладку «Еще».

Шаг 2. Выберите раздел «Настройки» → «Вызовы и сообщения».

Шаг 3. Снимите флажок с пункта «Получать сервисные сообщения».

Готово! После отключения данного параметра, который активен по умолчанию, вы перестанете получать рекламные рассылки от магазинов.

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