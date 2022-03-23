Как сделать Gif из Live Photos на iPhone
Расскажем и покажем.
Хотите сделать гифку из Живого Фото (Live Photos) прямо на айфоне? Ну, чтобы анимация, допустим, прокручивалась постоянно.
Расскажем как.
1) Заходим в приложение Фото. Выбираем Live Photos.
2) Выбираем нужное фото, далее нажимаем в верхнем левом углу. Тут можно выбрать, допустим, Петлю.
3) Теперь идем назад, находим папку Анимированные. Вуаля, вот оно, полноценная GIF’ка.
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