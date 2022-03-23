Как сделать Gif из Live Photos на iPhone

Расскажем и покажем.

Хотите сделать гифку из Живого Фото (Live Photos) прямо на айфоне? Ну, чтобы анимация, допустим, прокручивалась постоянно.

Расскажем как.

1) Заходим в приложение Фото. Выбираем Live Photos.

2) Выбираем нужное фото, далее нажимаем в верхнем левом углу. Тут можно выбрать, допустим, Петлю.

3) Теперь идем назад, находим папку Анимированные. Вуаля, вот оно, полноценная GIF’ка.

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