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Как сделать почту Яндекс, Gmail или Mail.ru основной на Айфоне

6 Окт, 2020

Как сделать почту Яндекс, Gmail или Mail.ru основной на Айфоне

Теперь не только @icloud. Подробная инструкция.

Ещё одной интересной фишкой iOS 14 стала возможность выбирать почтовый клиент. Теперь электронные письма можно отправлять не только с @icloud.com, а ещё с @yandex.ru и других. Почта от Apple не вызывает вопросов, это лишь дело привычки. Например, я чаще всего использую аккаунт от Яндекса, он и на рабочем компьютере стоит, и начальник знает именно его.

 

Почта icloud

А теперь к делу:

 

  1. На телефоне должно быть установлено приложение почтового клиента. Так что перед началом настройки убедитесь, что у вас оно уже есть и обновлено до последней версии.

Список установленных приложений

2. Теперь заходим в приложение «Настройки», спускаемся в самый низ. Там нас ждёт список установленных программ. Находим нужное и нажимаем на него.

Яндекс.Почта

3. Видим строчку «Приложение почты по умолчанию», тапаем по ней. И видим список всех почтовых клиентов, что у вас установлены. В моём случае это Gmail, Яндекс и родная почта.

Выбор почтового клиента в iOS

4. Делаем свой выбор, нажимая на нужную почту. Готово.

 

Обращаю ваше внимание, что пока не все разработчики добавили такую возможность. Почта от Mail.ru, например, в этом списке пока не появляется, но это дело времени. Ещё интересный факт: можно выбирать Gmail в приложении Яндекс.Почты и наоборот. То есть увидели в списке любое приложение с электронной корреспонденцией и выбрали в нём, на названия можете вообще не обращать внимания.

 

Напомню, что такую возможность нам подарили только в iOS 14, раньше для исходящих писем по умолчанию можно было использовать только @icloud.com. А до 2011 – только @me.com.

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