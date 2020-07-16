Все очень просто, если знать, как делать.



Существует несколько удобных способов создания и загрузки рингтонов на iPhone. Но большинство из них требуют использования компьютера, чего пользователи могут себе позволить не всегда. О том, как сделать рингтон прямо на iPhone и тут же установить его в качестве мелодии звонка рассказали в этой инструкции.

Отметим, что данный способ создания рингтонов на iPhone без ПК существует уже очень давно. Однако воспользоваться им могли далеко не все. Всё потому, что приложение GarageBand, при помощи которого мы и будем создавать рингтон прямо на iPhone, ранее было платным для большинства пользователей. Но уже относительно давно Apple сделала его бесплатным абсолютно для всех, благодаря чему описанный в этой инструкции способ создания рингтона на iPhone без ПК стал актуальным для каждого пользователя.

Также перед началом необходимо отметить два минуса данного способа. Во-первых, приложение GarageBand весит 1,44 ГБ, из-за чего держать его установленным на устройстве смогут не все пользователи. А во-вторых, вырезать рингтон из песни из коллекции Apple Music с помощью GarageBand, увы, не получится.

Как сделать рингтон на iPhone без ПК

Шаг 1. Установите приложение GarageBand на iPhone и запустите его.

Шаг 2. Перейдите в меню «Аудиорекордер», пролистав до него на главном экране приложения.

Шаг 3. Нажмите на кнопку с изображением слоев в левом верхнем углу (показана на скриншоте ниже).

Шаг 4. Выключите метроном, нажав на кнопку с его изображением.

Шаг 5. Нажмите на кнопку «+» справа от дорожки записи.

Шаг 6. В открывшемся окне «Секция песни» выберите пункт «Секция А» и активируйте переключатель «Автоматически».

Шаг 7. Нажмите на иконку с изображением петли в правом верхнем углу экрана, выберите вкладку «Музыка».

Шаг 8. Найдите песню, из который вы хотите сделать рингтон, зажмите на ней пальцем и перенесите на дорожку на главном экране приложения.

Шаг 9. Нажмите на импортированном треке для того, чтобы перейти в режим редактирования.

Шаг 10. Измените длину песни, передвигая края начала и конца трека. Обращаем внимание на то, что длительность рингтона должна составлять 30 секунд.

Для максимально точного создания рингтона, приблизьте дорожку растянув её двумя пальцами.

Шаг 11. После того, как рингтон создан, нажмите на треугольник (или надпись «Мои песни») в левом верхнем углу. Вы перейдете к списку созданных в GarageBand песен.

Шаг 12. Зажмите на созданном рингтоне, нажмите «Поделиться» → «Рингтон», укажите название рингтона и завершите операцию, нажав «Экспортировать».

Готово! Ваш рингтон стал доступен для установки в меню «Настройки» — «Звуки».

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