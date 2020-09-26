Как скрыть целые страницы с приложениями с главного экрана iPhone в iOS 14

Показываем и рассказываем.

Зачастую мы используем лишь немногие приложения из тех, что установлены на наших айфонах. Остальные же хранятся на бесконечных рабочих столах, захламляя экран смартфона.

В iOS 14 появилась функция скрытия не только отдельных приложений, но целых страниц. Рекомендуем избавиться от всего лишнего. И рассказываем, а также показываем, как это сделать.

1) Требуется зажать палец на пустой области экрана или иконке приложения.

2) Затем нажмите на точки в нижней части дисплея (сколько у вас страниц на рабочем столе, столько и точек).

3) Теперь вы видите все ваши страницы одновременно. Вот они:

4) Просто уберите галочки с тех страниц, которые требуется скрыть и нажмите готово.

5) Вернуть эти страницы столь же просто, как и скрыть. Снова зажимаете палец на экране, вызываете список рабочих столов, а затем ставите галочку напротив страницы, которую хотите вернуть.

Элементарно!

Ознакомьтесь с нашими полезными инструкциями и материалами, посвященными операционной системе iOS 14:

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, Viber, Дзен, YouTube.

Поставьте оценку: (5,00 из 5, оценили: 2)

из 5, оценили: