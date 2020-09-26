Как скрыть целые страницы с приложениями с главного экрана iPhone в iOS 14
Показываем и рассказываем.
Зачастую мы используем лишь немногие приложения из тех, что установлены на наших айфонах. Остальные же хранятся на бесконечных рабочих столах, захламляя экран смартфона.
В iOS 14 появилась функция скрытия не только отдельных приложений, но целых страниц. Рекомендуем избавиться от всего лишнего. И рассказываем, а также показываем, как это сделать.
1) Требуется зажать палец на пустой области экрана или иконке приложения.
2) Затем нажмите на точки в нижней части дисплея (сколько у вас страниц на рабочем столе, столько и точек).
3) Теперь вы видите все ваши страницы одновременно. Вот они:
4) Просто уберите галочки с тех страниц, которые требуется скрыть и нажмите готово.
5) Вернуть эти страницы столь же просто, как и скрыть. Снова зажимаете палец на экране, вызываете список рабочих столов, а затем ставите галочку напротив страницы, которую хотите вернуть.
Элементарно!
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