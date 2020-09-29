Как скрыть фото на iPhone с iOS 14
Еще одна полезная функция новой ОС от Apple.
Иногда требуется скрыть определенные фотографии на своем айфоне. Это актуально, например, тогда, когда у вас не стоит код-пароль и гаджет не защищен с помощью Face ID или Touch ID, так что доступ к вашему смартфону могут получить другие люди (те же члены семьи).
У iOS уже достаточно давно имеется функция добавления фотографий в отдельный альбом «Скрытые». Но он расположен так, что по-настоящему скрыть в нем у вас вряд ли что-то получится.
В iOS 14 эту функцию серьезно доработали. Теперь обнаружить скрытые фото будет куда сложнее.
Рассказываем и показываем.
1) Откройте приложение «Фото», выберете те фото, которые хотите скрыты.
2) В подменю «Поделиться», нажимаем на «Скрыть», подтверждаем действие.
3) Теперь заходим в «Альбомы» и обнаруживаем уже давно знакомую нам папку «Скрытые» с добавленными туда только что снимками.
4) Теперь переходим по следующему пути: «Настройки», далее «Фото», двигаем ползунок на «Альбом Скрытые».
Теперь папка «Скрытые» в ваших альбомах исчезла.
Чтобы ее увидеть вновь, достаточно пройти в «Настройки» и вновь сделать папку видимой.
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