Как скрыть фото на iPhone с iOS 14

Еще одна полезная функция новой ОС от Apple.



Иногда требуется скрыть определенные фотографии на своем айфоне. Это актуально, например, тогда, когда у вас не стоит код-пароль и гаджет не защищен с помощью Face ID или Touch ID, так что доступ к вашему смартфону могут получить другие люди (те же члены семьи).

У iOS уже достаточно давно имеется функция добавления фотографий в отдельный альбом «Скрытые». Но он расположен так, что по-настоящему скрыть в нем у вас вряд ли что-то получится.

В iOS 14 эту функцию серьезно доработали. Теперь обнаружить скрытые фото будет куда сложнее.

Рассказываем и показываем.

1) Откройте приложение «Фото», выберете те фото, которые хотите скрыты.

2) В подменю «Поделиться», нажимаем на «Скрыть», подтверждаем действие.

3) Теперь заходим в «Альбомы» и обнаруживаем уже давно знакомую нам папку «Скрытые» с добавленными туда только что снимками.

4) Теперь переходим по следующему пути: «Настройки», далее «Фото», двигаем ползунок на «Альбом Скрытые».

Теперь папка «Скрытые» в ваших альбомах исчезла.

Чтобы ее увидеть вновь, достаточно пройти в «Настройки» и вновь сделать папку видимой.

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