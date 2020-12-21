Как скрыть номер в Telegram?
Вот как.
Сегодня мы расскажем вам о том, как скрыть номер в популярном мессенджере (который сегодня также имеет черты социальной сети, а для многих еще является и главным источником информации) Telegram.
Сделать это довольно просто.
Открываем приложение, заходим в «Настройки».
Находим раздел «Конфиденциальность», там ищем вкладку «Номер телефона».
Теперь вы можете выбирать, кому будет доступен ваш телефонный номер. Всем, вашим контактам или никому.
Можно добавить в «Исключения» тех, кто будет видеть ваш номер.
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