Как скрыть номер в Telegram?

Вот как.

Сегодня мы расскажем вам о том, как скрыть номер в популярном мессенджере (который сегодня также имеет черты социальной сети, а для многих еще является и главным источником информации) Telegram.

Сделать это довольно просто.

Открываем приложение, заходим в «Настройки».

Находим раздел «Конфиденциальность», там ищем вкладку «Номер телефона».

Теперь вы можете выбирать, кому будет доступен ваш телефонный номер. Всем, вашим контактам или никому.

Можно добавить в «Исключения» тех, кто будет видеть ваш номер.

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