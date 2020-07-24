Как слушать аудиокниги на iPhone (FAQ)

Подробный гайд.

Бешеный ритм жизни не дает многим людям выделять время на чтение книг. Решают эту проблему аудиокниги, прослушивать которые можно по пути на работу, во время тренировки или прямо перед сном, не напрягая при этом глаза, позволяя телу спокойной отойти ко сну. В этом масштабном руководстве мы рассказали обо всех тонкостях загрузки и прослушивания аудиокниг на iPhone, iPad и iPod touch.

Для того чтобы начать прослушивать аудиокниги на iPhone, iPad или iPod touch, их на устройство первоначально необходимо загрузить. Довольно неожиданно, но наиболее удобно выполнить загрузку аудиокниг на мобильные гаджеты Apple позволяет iTunes. Неожиданно это потому, что с другими типовыми операциями гораздо лучше справляются сторонние утилиты. Однако с аудиокнигами выделяется именно iTunes.

Итак, рассмотрим сам процесс загрузки аудиокниг на iPhone при помощи iTunes.

Как загрузить аудиокниги на iPhone, iPad или iPod touch через iTunes

Шаг 1. Подключите iPhone, iPad или iPod touch к компьютеру и запустите iTunes.

Шаг 2. Перейдите в раздел «Книги».

Примечание: если раздела «Книги» в списке нет, нажмите «Править меню» и в открывшемся окне поставьте флажок на пункте «Книги».

Шаг 3. Выберите вкладку «Аудиокниги».

Шаг 4. Перетащите в окно iTunes аудиокниги в формате .m4b. На мобильных устройствах Apple возможно прослушивание книг только в этом формате. О том, как не утруждать себя поиском именно таких аудиокниг мы расскажем далее в этом руководстве. Шаг 5. Выберите в iTunes свое устройство и перейдите в раздел «Аудиокниги».

Шаг 6. Поставьте флажок на пункте «Синхронизировать аудиокниги», после чего активируйте опцию «Все аудиокниги» для загрузки всех имеющихся в iTunes аудиокниг, либо «Выбранные аудиокниги», если хотите скачать какие-то определенные книги.

Шаг 7. Нажмите «Применить» для синхронизации.

После выполнения синхронизации в приложении iBooks на iPhone, iPad или iPod touch станут доступны ваши аудиокниги и вы сможете приступить к их прослушиванию. Для этого требуется лишь запустить iBooks и выбрать одну из аудиокниг. Интерфейс iBooks дает возможность управлять воспроизведением, выбирать главы и т.д.

Как загружать в iBooks любые аудиокниги

Как видите, процесс загрузки аудиокниг на устройства Apple крайне простой. И все бы хорошо, если бы не одно «но». Аудиокниги в формате .m4b в Сети представлены в значительно меньшем количестве, чем в традиционном формате .mp3. Порой найти нужную аудиокнигу в удобоваримом для iPhone формате оказывается невозможно. Как итог — время и нервы потрачены, результат не достигнут.

И вновь выручает iTunes, который позволяет конвертировать любые аудиофайлы в аудиокниги. Благодаря этой возможности, искать книги именно в формате .m4b нет никакой необходимости. Конвертация выполняется следующим образом.

Шаг 1. Добавьте папку с аудиокнигой в iTunes, перетащив ее в окно программы.

Шаг 2. Выберите добавленный в iTunes альбом на вкладке «Последние добавленные».

Шаг 3. Выделите все главы аудиокниги. Для этого выделите первую главу, зажмите клавишу Shift, а после щелкните по последней главе.

Шаг 4. Щелкните правой кнопкой мыши по выделенным главам и в открывшемся меню нажмите «Сведения». На запрос о переход к свойствам выберите «Редактировать объекты».

Шаг 5. В графе «Тип медиаданных» на вкладке «Параметры» выберите «Аудиокнига».

Шаг 6. Нажмите «ОК» для применения изменений.

Об успешном выполнении операции сигнализирует то, что альбом пропал из списка добавленной музыки и появился в разделе «Книги». Вам остается лишь синхронизировать аудиокнигу со своим мобильным устройством уже описанным нами способом и начать прослушивание.

Как слушать аудиокниги на iPhone, iPad и iPod touch еще проще

Если у вас нет никакого желания искать аудиокниги в интернете самому и тем более связываться с iTunes, в таком случае помогут специализированные приложения из App Store. В магазине приложений Apple имеются десятки хороших приложений для прослушивания аудиокниг, в которых доступны тысячи книг различных жанров и авторов.

Однако за хорошее приложение придется платить — это мы поняли после тщательного изучения наиболее достойных вариантов в App Store. Ни одно абсолютно бесплатное приложение не даст большого выбора аудиокниг, а что еще хуже — будет постоянно надоедать рекламными вставками.

Что же касается платных приложений, то обратить внимание стоит на: «Аудиокниги бесплатно», «Слушай аудиокниги», «Аудиокниги без интернета», «Аудиокниги» и «Аудиокниги — хиты 2017». Отметим, что все перечисленные приложения условно являются бесплатными, но включают встроенные покупки.

Аудиокниги есть и в iBooks, но их подавляющее большинство на английском языке.

Где качать аудиокниги бесплатно

Найти нужную аудиокнигу в интернете довольно просто. Существуют особые порталы с коллекциями аудиокниг, а на торрент-трекерах размещены целые залежи книг. Про очевидное рассказывать не будем, а укажем на один известный далеко не всем способ поиска и загрузки аудиокниг.

Как известно, едва ли не самая большая коллекция аудиокниг представлена в социальной сети «ВКонтакте». В соцсети имеется гибкий и удобный поиск, который позволяет находить и скачивать нужные книги максимально быстро. Делается это следующим образом.

Примечание: мы рассмотрели способ загрузки аудиофайлов (которыми и являются аудиокниги) из «ВКонтакте» при помощи расширения для браузера Chrome. Аналогичные расширения доступны и для других популярных веб-обозревателей.

Шаг 1. Установите расширение «Скачать музыку с Вконтакте» для браузера Chrome.

Шаг 2. Нажмите на иконку расширения для его активации.

Шаг 3. Перейдите на сайт vk.com и при помощи поиска найдите необходимую аудиокнигу, добавив к названию книги слово «аудиокнига».

Совет! Для того чтобы еще более просто скачать все главы нужной книги, выполните поиск не в целом по социальной сети, а в одной из специальных групп с аудиокнигами, например, «Аудиокниги» или «Взрывные аудиокниги».

Шаг 4. Нажмите кнопку «Загрузки» слева от названия аудиокниги. При необходимости повторите операцию для каждой главы.

Готово! Книга загружена, ее осталось лишь синхронизировать с iPhone, iPad или iPod touch через iTunes, предварительно выполнив конвертацию из формата .mp3 в формат .m4b описанным выше способом.

И еще кое-что о «ВКонтакте». Прослушивать аудиокниги, разумеется, можно и из самой социальной сети, без необходимости первоначально скачивать их и загружать в специальное приложение. Данный способ имеет право на жизнь, но вам придется постоянно запоминать место, на котором вы закончили прослушивание, что, естественно, осложнит жизнь.

Что делать, если плеер аудиокниг iBooks вам не нравится

Многим пользователям совершенно не по душе плеер аудиокниг штатного iOS-приложения iBooks. Недовольство можно понять — в сторонних приложениях для прослушивания аудиокниг набор функций зачастую значительно выше. Неужели в такой ситуации поможет лишь переход на платное решение?

К счастью, нет. Некоторые приложения для прослушивания аудиокниг позволяют не только слушать имеющиеся в базе книги, но и загруженные пользователем. Загрузка осуществляется довольно просто, через iTunes.

Шаг 1. Подключите iPhone, iPad или iPod touch к компьютеру и запустите iTunes.

Шаг 2. Выберите свое устройство в окне iTunes.

Шаг 3. Перейдите на вкладку «Программы».

Шаг 4. В разделе «Общие файлы» выберите приложение для прослушивания аудиокниг.

Шаг 5. Перетащите аудиокнигу в окно «Документы» и дождитесь выполнения копирования.

Готово! Аудиокнига стала доступна для прослушивания в стороннем приложении, с большей функциональностью по сравнению с iBooks. Единственный минус данного способа заключается в том, что не все приложения разрешают пользователям слушать свои аудиокниги. Из тех, которые дают такую возможность можно выделить MP3 Audiobook Player.

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