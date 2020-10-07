Как сменить иконку Instagram — возвращаемся к классике

Рассказываем.

Как известно, в iOS 14 появилась возможность менять иконки любых приложений. Но для этого нужно воспользоваться «Командами». Мы рассказывали, как это сделать в отдельной инструкции. Далеко не всем нравятся подобные «танцы с бубнами». Тем более, что при открытии приложения с обновленной иконкой всегда на долю секунды сначала открываются те самые «Команды».

Но некоторые разработчики добавили функцию изменения иконок прямо в свои приложения. И Instagram — как раз такой случай. Поменять иконку можно прямо в настройках. Объясняем как.

1) Для начала обновляем Instagram до последней версии;

2) Затем открываем приложение. Заходим в его «Настройки»;

3) Тянем экран жестом сверху вниз. Видим эмодзи, тянем дальше;

4) Вуаля! Вот оно — секретное меню Instagram с возможностью выбора иконок;

5) Можно, например, вернуться к классической, прямиком из 2010 года. Или любой другой, которая вам нравится.

Все просто!

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, Viber, Дзен, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)