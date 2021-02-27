Как снимать фото в ночном режиме на любом iPhone — работает даже на iPhone 6s и SE

Наконец-то!

У вас iPhone X, XS или XR? А, может быть, восьмерка, семерка, первый SE или 6s? Что же, вам повезло. Теперь и вы сможете снимать качественные ночные фото. Такие же, как на iPhone 11 и 12 (по крайней мере, в случае с X и XS точно).

Что для этого нужно?

1) Заходим в App Store. Находим приложение BlackSight. Качаем.

2) Запускаем, даем доступ к камере и галерее.

3) Снимаем фото в темноте (есть расширенный режим, но простой также эффективен).

4) Во время съемки не двигайте гаджет. Можно использовать штатив (если руки трясутся). Если все сделали правильно, получится примерно так.

Айфон сделает сразу несколько снимков, а затем объединит их в один. Вот это самое объединение на iPhone XS происходит мгновенно (а на SE займет время).

5) Без программы iPhone XS снимает так. Разница и правда большая, да?

6) Не нравится водяной знак? Придется заплатить 379 рублей (навсегда!).

Да, в настройках программы можно выбрать многое. И разрешение, и формат (дже HEIC есть!) и прочее, прочее.

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