Инструкция и ценные советы!

Черно-белые фотографии всегда оставляют какое-то особенное впечатление и зачастую несут даже больше эмоций, чем цветные. В этом материале мы рассказали о том, как делать черно-белые снимки на iPhone и собрали несколько невероятно полезных советов от профессиональных фотографов. Они точно помогут вам начать снимать изумительные черно-белые фотографии на ваш iPhone.

Как снимать черно-белые фотографии на iPhone

Начнем с простого — непосредственно со способа съемки черно-белых фотографий на iPhone. Съемка выполняется с помощью стандартного приложения «Камера». Никаких дополнительных приложений в обязательном порядке не требуется.

Шаг 1. Запустите приложение «Камера» с главного экрана или сделав свайп влево по экрану блокировки для открытия камеры.

Шаг 2. Нажмите на иконку с тремя перекрещивающимися кругами, расположенную в углу. Она открывает список доступных для съемки предустановленных эффектов, среди которых черно-белый режим. Эффекты можно применять в большинстве режимах съемки, в том числе в портретном (как снимать правильно).

Шаг 3. В списке эффектов выберите «Моно». Он размещен в конце списка.

Шаг 4. Сделайте черно-белое фото. Оно будет сохранено в галерее приложения «Фото».

Как видите, снимать черно-белые фотографии на iPhone крайне просто. Тем не менее, о возможности применения различных эффектов в приложении «Камера» знают далеко не все пользователи iPhone, поэтому представленная выше инструкция точно окажется полезна для многих.

С простым описанием функции закончили, переходим к советам от профессиональных фотографов о том, как создавать качественные черно-белые снимки на iPhone.

Следите за экспозицией

Чтобы максимизировать тональный диапазон ваших черно-белых фотографий, обратите пристальное внимание на настройку экспозиции при съемке. Профессионалы настоятельно советуют увеличивать экспозицию при съемке черно-белых фото на iPhone. Причем большинство из них рекомендуют увеличивать параметр достаточно сильно. Зачем?

Редко когда удается выполнить съемку в идеальных условиях, особенно когда речь касается черно-белых фото. Чтобы не упустить никаких деталей в кадре как раз-таки и нужно увеличить экспозицию. За счет этого расположенные в тени объекты не окажутся на фото черным пятном. Их будет отчетливо видно, а при последующем редактировании их и вовсе получиться «проявить», сделав изображение более детализированным. Кроме этого, ощутимыми окажутся и тени.

Для изменения экспозиции в приложении «Камера» на iPhone необходимо сперва нажать на любое место интерфейса в режиме съемки для фокусировки, а после еще раз коснуться дисплея и провести пальцем вверх (увеличение) или вниз (уменьшение экспозиции).

Следите за освещением

Существует большое заблуждение о том, что при съемке черно-белых фотографий освещение важно не так сильно, как при съемке цветных. Многие думают, что режим черно-белой съемки для того и создан, чтобы сделать качественную и приятную фотографию в любых условиях.

На самом же деле освещение крайне важно. Только при естественном или ярком и резком искусственном освещении у вас получится создать изумительный черно-белый снимок, на котором будут видны все детали, даже несмотря на использование одних лишь оттенков серого.

Секрет ч/б фото в контрасте

Всегда помните о том, что ключевая «фишка» черно-белых фотографий в контрасте между тонами на изображении. Это нужно держать в голове как во время съемки — помогает найти нужный кадр, так и во время редактирования, например, остановит от чрезмерной ликвидации теней.

Не стесняйтесь при обработке

И при съемке, и при редактировании черно-белых фотографий не стесняйтесь добавлять контрастности, теней и света при необходимости. Забудьте обо всех проверенных методах, которые вы используете при работе с цветными фотографиями.

Когда вы занимаетесь обработкой цветного фото, то стараетесь не переборщить с насыщенностью и яркостью, пытаясь сделать фото реалистичным. В черно-белой фотографии эти принципы не работают. Подчеркивайте объекты, затеняйте фон, делайте откровенный и явный фокус на главном плане, да и в целом делайте все, что сделает вашу черно-белую фотографию глубокой. Она действительно стерпит все, а при должных усилиях по итогу станет вашим маленьким шедевром.

Снимайте и редактируйте в цвете

Последний совет от профессиональных фотографов весьма неожиданный. Многие специалисты рекомендуют снимать обычные цветные фотографии, после обрабатывать (тоже в цвете) и лишь потом делать черно-белыми.

Благодаря этому вы сможете убрать очевидные недостатки на фото, например, при съемке портретов, добавить дополнительной яркости и контрастности и отрегулировать насыщенность. Да, все эти действия можно успешно произвести и на черно-белой фотографии, но эффект будет значительно меньше. Причиной является то, что каждый цвет имеет больше контраста с другими цветами. За счет этого даже редактирование фото базовыми средствами приносит гораздо больше плодов, чем при работе исключительно с оттенками серого.

С обработкой фото и его последующим переводом в черно-белый формат на iPhone проблем нет ровным счетом никаких. Стандартное приложение «Фото» позволяет выполнить перевод и базовую корректировку, а сторонние приложения, например, Darkroom или Adobe Lightroom CC дают возможность поработать с фото по максимуму с помощью профессиональных инструментов.

У вас есть полезные советы по съемке черно-белых фото на iPhone? Делитесь ими в комментариях!

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