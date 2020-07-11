Есть много важных деталей.

Запечатлеть всю красоту любого объекта в деталях можно только лишь засняв его крупным планом. Камеры iPhone отлично оптимизированы под близкую съемку. Они обеспечивают высокую детализацию и глубину композиции, позволяя снимать маленькие шедевры особенно не задумываясь. Но если вы хотите повысить качество съемки крупных планов на iPhone, то сделать это можно с помощью этого материала. В нем мы собрали конкретные советы по съемке и рекомендации от профессиональных фотографов.

Как снимать крупные планы на iPhone — инструкция

У Apple есть четкие рекомендации по съемке крупных планов на любые модели iPhone. Компания советует снимать крупные планы с увеличенной экспозицией для того, чтобы захватить больше деталей. Делается это очень просто.

Шаг 1. Запустите приложение «Камера» с главного экрана iPhone или сделав свайп влево по экрану блокировки.

Шаг 2. Поднесите камеру близко к объекту съемки. Правда, здесь главное не переусердствовать. Приблизьте камеру к объекту на расстояние не ближе, чем 10 см. В ином случае камере далеко не всегда удастся правильно сфокусироваться и снимок получится размытым.

Шаг 3. Коснитесь объекта съемки на дисплее для ручной фокусировки на нем. Убедитесь в том, что объект действительно попал в фокус.

Шаг 4. Увеличьте экспозицию для захвата как можно большего количества деталей на фотографии крупным планом. Для этого, после фокусировки еще раз коснитесь экрана и проведите пальцем вверх. При увеличении экспозиции важно следить за изменениями сцены на экране, так как есть опасность пересветить кадр.

Шаг 5. Сделайте фото крупным планом.

Базовые рекомендации очень полезны и при этом знакомы не всем пользователям. Большинство владельцев iPhone снимают крупные планы без особой подготовки, планируя уже после съемки заняться редактированием. На самом же деле это большая ошибка, так как правильно выбрав фокус и увеличив экспозицию вы можете значительно улучшить ваши фотографии крупным планом.

От инструкции по съемке переходим к ценным советам от профессиональных фотографов. Эти советы проверены временем и позволят вам сильно улучшить качество ваших снимков на iPhone.

Уделите первостепенное внимание фокусу

Фокус — ключевой момент в съемке крупных планов. Камеры всех моделей iPhone славятся созданием фото с большой глубиной резкости, но при съемке расположенных близко объектов резкость снижается. В связи с этим требуется четко выделить объект, чтобы он точно оказался в резком фокусе, а значит и в центре внимания.

Для фокусировки на объекте в приложении «Камера» на iPhone нужно дотронуться до него. Однако при съемке крупным планом этого чаще всего бывает недостаточно. Вам может потребоваться несколько попыток, чтобы добиться идеальной фокусировки. При этом каждый раз необходимо менять расстояние от объектива камеры до объекта и повторно фокусироваться.

В таком случае один из кадров точно получится с идеальной фокусировкой на основном объекте. Вы непременно обратите внимание на то, что фон на особо удачных снимках будет красиво размыт, словно вы снимаете в портретном режиме (секреты съемки в режиме “Портрет”).

Воспользуйтесь зумом с умом

В достижении желаемого фокуса отлично помогает зум, даже если речь идет о цифровом, а не оптическом зуме. Незначительно приблизьте объект съемки в ситуациях, когда поднести iPhone ближе невозможно из-за расфокусировки. За счет этого у вас получится сделать действительно крупный план с четким фокусом на объекте.

Здесь важно не перестараться с зумом. Сильное увеличение масштаба приводит к ухудшению качества изображения.

Зафиксируйте iPhone

Во время съемки крупным планом на iPhone очень важно держать смартфон неподвижно. Только благодаря этому вы сможете достичь правильной фокусировки и высокой детализации. Лучше всего использовать штатив, благо сейчас специальные штативы совсем недорогие. Но можно и просто зафиксировать руку для удобства на любом объекте, будь это дерево, камень, стена и т.д.

Ценный лайфхак для тех, кто любит снимать крупные планы на земле (например, цветов или насекомых). Разместите iPhone на мешочке с фасолью, гречневой или любой другой крупой. Идеальная стабилизация обеспечена.

Продумайте композицию

Композиция важна для любого типа съемки и крупные планы исключением не являются. Для того, чтобы ее правильно и удачно составить, в штатном приложении iPhone “Камера” существует возможность включить сетку в видоискателе. Она наглядно покажет, как и где размещен объект съемки в кадре, также позволив следовать правилу третей.

Для включения сетки необходимо перейти в меню “Настройки” – “Камера” и активировать переключатель “Сетка”.

Пробуйте необычные углы

Снимайте объект с необычных и даже странных ракурсов. Это позволит добиться оригинальной перспективы и создать запоминающееся фото. Профессиональные фотографы признают этот совет самым ценным для съемки крупным планом.

Используйте объектив для камеры

Даже на iPhone 8 Plus и iPhone X доступен только двукратный оптический зум, которого не всегда достаточно для съемки крупных планов. Что уж говорить про более старые модели iPhone, располагающим исключительно цифровым зумом.

Если вы делаете фото крупным планом и отчетливо видите, что им не хватает деталей, воспользуйтесь специальными объективами для камер iPhone. В первую очередь они предназначены для макросъемки, но отлично подходят и для крупных планов.

Профессионалы советуют первоначально покупать объективы для камер iPhone с небольшим увеличением — до четырех раз. Причина заключается в том, что при слишком сильном зуме сильно теряется глубина резкости при съемке именно крупных планов. Объективы с большим увеличением больше подходят для макросъемки. Что касается выбора объектива для iPhone, то выгоднее всего их покупать на AliExpress.

У вас есть полезные советы по съемке крупных планов на iPhone? Делитесь ими в комментариях!

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