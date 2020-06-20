Режим «Портрет» на iPhone — учимся снимать правильно.

Режим «Портрет» на iPhone позволяет создавать великолепные снимки с эффектом боке (глубины резкости). Снимать в портретном режиме крайне просто, однако, для достижения по-настоящему качественного результата необходимо знать некоторые «фишки». В этом материале рассказали о том, как правильно снимать в режиме «Портрет» на iPhone, а также собрали ценные советы от профессиональных фотографов.

Режим «Портрет» на iPhone — что это, какие устройства поддерживает?

Режим «Портрет» позволяет снимать фотографии с эффектом боке (глубины резкости). Этот эффект делает резкий фокус на объекте, вместе с этим красиво размывая фон. Режим позволяет снимать фотографии с имитацией студийного света практически в любых условиях.

Портретный режим поддерживают только iPhone с двойной или тройной камерой. На текущий момент воспользоваться режимом «Портрет» могут владельцы следующих моделей:

iPhone 7 Plus

iPhone 8 Plus

iPhone X

iPhone XS/XS Max

iPhone 11/11 Pro/11 Pro Max

На iPhone с одной камерой съемка с эффектом глубины резкости также возможна, но лишь с использованием сторонних приложений из App Store, например, PortraitCam, AfterFocus или Fore Photo. Их главный минус заключается в том, что эффект боке в них реализуется программным образом. Из-за этого он не такой «живой» и глубокий, как создаваемый двойными и тройными камерами iPhone аппаратный эффект.

Как снимать в портретном режиме на iPhone

Шаг 1. Запустите приложение «Камера» с главного экрана iPhone или выполнив свайп влево на экране блокировки.

Шаг 2. В приложении «Камера» представлены различные режимы съемки, доступ к которым осуществляется путем свайпа влево или вправо по любому месту интерфейса. Выберите режим «Портрет», он располагается справа от стандартного режима съемки.

Шаг 3. Для съемки качественного портретного снимка вам необходимо расположить камеру на расстоянии до 2,5 метров от объекта. При этом подносить iPhone слишком близко к объекту тоже нельзя. Забегая вперед к советам, скажем, что лучше снимать объект как можно ближе. Почему именно рассказали ниже.

Определить оптимальное расстояние поможет само приложение «Камера». В случае, если объект съемки находится далеко от камеры, то вверху приложения появится предупреждение «Удаление от объекта не должно превышать 2,5 метра».

Если же вы поднесли камеру очень близко, то появится уведомление «Переместитесь дальше».

Важно заметить, что «Камера» позволяет снимать в портретном режиме даже если вы не находитесь на оптимальном расстоянии от объекта съемки. Другими словами, вы можете игнорировать всплывающие предупреждения. Например, в случаях, когда отойти назад или подойти вперед к объекту возможности нет. В Apple заявляют, что при игнорировании оптимального расстояния снимки в портретном режиме могут получать плохими. Однако наши эксперименты показывают, что сделать достойный кадр можно и без четкого следования инструкциям приложения «Камера».

Шаг 4. Убедитесь, что освещения достаточно. Если условия плохие, то «Камера» оповестит и об этом сообщением «Слишком темно». Решить эту проблему поможет поиск другого более освещенного места для съемки или включение вспышки (мы предпочитаем и рекомендуем естественное освещение).

Шаг 5. Когда все приготовления выполнены, вы можете снимать в портретном режиме. По умолчанию в режиме выбран обычный естественный свет, но при желании можно выполнить съемку со студийным, контурным, сценическим или сценическим (моно) светом. Подробнее об эффектах и их различиях рассказали ниже.

Портретный режим съемки на iPhone, как и любые другие, поддерживает разнообразные предустановленные фильтры. Для их выбора необходимо нажать на иконку с тремя перекрывающимися кругами в правом верхнем углу интерфейса. Важно уточнить, что при выборе фильтра вы сможете снимать в портретном режиме только с применением естественного света (выбирается по умолчанию).

Какая разница между эффектами в режиме “Портрет”?

В режиме “Портрет” на iPhone доступно пять эффектов, позволяющих снимать с различным типом света. Разница между эффектами существенная, каждый из них лучше всего подходит для конкретных сценариев съемки.

Естественный свет — фокусировка на лице объекта съемки, размытый фон. Позволяет создавать наиболее качественные крупные планы лица человека с эффектом боке.

Контурный свет — полутона с темными и светлыми участками. Используется для того, чтобы подчеркнуть лицо в условиях недостаточного или искусственного освещения.

Студийный свет — лицо объекта ярко освещено, изображение максимально четкое. При съемке с таким светом рекомендуется снизить экспозицию для того, чтобы не засветить кадр.

Сценический свет — лицо объекта будто освещено прожектором, насыщенный черный фон.

Сценический свет-моно — аналогичный предыдущему эффект, но в черно-белых тонах.

Как снимать в портретном режиме на iPhone — советы

Снимки в режиме «Портрет» на iPhone создаются с особыми художественными эффектами, с которыми можно и даже нужно экспериментировать. Впрочем, некоторые правила для съемки качественных фотографий в портретном режиме все же есть.

Для того, чтобы добиться самого высокого качества требуется находиться достаточно близко от объекта съемки — до 2,5 метров. Фон за объектом, наоборот, должен находиться как можно дальше.

Чем больше расстояние между объектом съемки и фоном, тем более сильным окажется эффект глубины.

Если же объект вашей съемки стоит у стены, то заметного эффекта практически не будет (эффекты сценического и сценическим (моно) света — исключение).

Также важно освещение. В условиях искусственного освещения режим «Портрет» работает далеко неидеально. При естественном же освещении режим раскрывается по полной, позволяя создавать шикарные снимки, поэтому рекомендуется “ловить” удачный свет.

Если вы хотите делать как можно больше удачных кадров с эффектом глубины резкости, то обязательно используйте ручную фокусировку. Для этого необходимо просто коснуться объекта при съемке. Камера тут же сфокусируется на нем.

При съемке в режиме «Портрет» на iPhone (впрочем, как и на любую другую камеру) следует стараться избегать небольших предметов в кадре, расположенных на одном уровне с объектом. Такие объекты могут нарушить эффект глубины и полностью испортить фото. Более того, чаще всего так и происходит.

Лучшие снимки с эффектом глубины отличаются простотой. Ищите простые композиции, которые позволят эффекту по-настоящему раскрыться.

Как снимать в портретном режиме на iPhone — советы от профессионалов

Примечание: о каких профессионалах идет речь? Когда Apple только разработала режим «Портрет», она предложила опробовать его профессиональным фотографам (Джереми Коварт, Пей Кетрон, Бендж Хейш и другие). Фотографы оценили разработку Apple и дали ценные советы о том, как создавать качественные снимки с эффектом боке на iPhone.

1. Разместите объект «спиной» к солнцу. Солнечный свет станет отличной «подсветкой», а вместе с этим и фоном. Главное же, что фон и объект в таком случае будут четко определены для камеры iPhone и ей не составит труда разделить их, применив эффект боке.

2. Приблизьте камеру к объекту съемки на максимум. Режим «Портрет» позволяет снимать с эффектом глубины резкости на расстоянии до 2,5 метров, но лучше подойти к объекту как можно ближе, чтобы подчеркнуть детали. Заметьте, что на всех промо-фотографиях портретного режима от Apple, объекты съемки (чаще всего люди или животные) находятся прямо перед камерой. Фотографы Apple делают это не просто так. Они знают, что в таком случае кадры получаются изумительными.

3. Уменьшите экспозицию чтобы сделать изображение более кинематографическим. Уменьшать экспозицию следует совсем незначительно, опустив ползунок буквально на пару миллиметров. Для того, чтобы изменить экспозицию требуется нажать на дисплее в приложении «Камера», а после фокусировки дотронуться до дисплея и провести пальцем вверх (увеличение) или вниз (уменьшение).

4. Объект съемки не должен двигаться. Для достижения идеальных результатов съемки сделайте так, чтобы объект не двигался. В случае со съемкой людей это весьма просто, их просто нужно попросить, а вот при съемке животных придется набраться терпения.

5. Идеальный свет для портретного режима — мягкий и рассеянный. От мягкого рассеянного света не образуется резких глубоких теней, что улучшит портрет и вновь — поможет камере точнее определить объект.

У вас есть полезные советы по съемке в портретном режиме на iPhone? Делитесь ими в комментариях!

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