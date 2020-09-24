Как снимать видео в режиме «Фото» на iPhone XR, XS и XS Max — рассказываем о функции QuickTake

iOS 14 сделала ее доступной для айфонов 2018 года выпуска.

Классная фишка съемки видео в режиме «Фото», ранее доступная только для владельцев iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max и iPhone SE (2020), с iOS 14 стала доступна и для обладателей смартфонов 2018 года выпуска. А именно — iPhone XR, iPhone XS и iPhone XS Max.

Рассказываем, что в ней хорошего и как ей пользоваться.

Что такое QuickTake в айфоне?

Функция QuickTake позволяет записывать видео, просто зажав кнопку спуска затвора в обычном режиме съемки фото. Запись видео происходит до того момента, пока вы не отпустите палец.

Это очень удобно и быстро. Не нужно тратить время и переходить в режим видео. Особенно полезно, когда скорость имеет значение — например, вы хотите снять полет птицы, проезжающее авто и так далее. Кроме того, затем вы сможете сразу продолжить фотографировать.

Еще одна приятная особенность — в видео сохраняются фильтры, которые вы использовали для фотографий.

Какие устройства поддерживают Quick Take?

Сегодня функцией быстрой съемки видео могут воспользоваться обладатели следующих смартфонов:

iPhone XR

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone SE (2020)

Съемка видео с помощью кнопок увеличения/уменьшения громкости

Приятной дополнительной особенностью в iOS 14, расширяющей возможности функции QuickTake, стала возможность записи видео с помощью клавиш уменьшения или увеличения громкости на айфоне. Также работает в режиме фото. Это еще более быстрый способ запечатлеть важный для вас момент.

Если же вы хотите вернуть на клавишу увеличения громкости функцию серийной съемки, то пройдите по пути «Настройки» → «Камера».

Там сдвиньте ползунок вправо возле опции «Кнопка увелич. громк. для серий».

Блокировка режима QuickTake в режиме съемки видео

Если вы не желаете удерживать палец (или вам попросту это неудобно), то просто проведите вправо до значка с замком. Отпустите палец — запись видео продолжится. Когда посчитаете, что достаточно, просто нажмите на кнопку остановки посередине.

Как делать фотографии во время съемки видео в режиме QuickTake

Вы можете делать фотографии, когда поставлена блокировка и съемка видео происходит в автоматическом режиме. Просто нажимаете на белую кнопку затвора справа. Таким образом можно снимать фото и видео одновременно!

Впечатляет!

Мы на 100% уверены, что данная функция сохранится и в iPhone 12, iPhone 12 Max, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max.

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