Как снимать видео в режиме «Фото» на iPhone XR, XS и XS Max — рассказываем о функции QuickTake
iOS 14 сделала ее доступной для айфонов 2018 года выпуска.
Классная фишка съемки видео в режиме «Фото», ранее доступная только для владельцев iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max и iPhone SE (2020), с iOS 14 стала доступна и для обладателей смартфонов 2018 года выпуска. А именно — iPhone XR, iPhone XS и iPhone XS Max.
Рассказываем, что в ней хорошего и как ей пользоваться.
Что такое QuickTake в айфоне?
Функция QuickTake позволяет записывать видео, просто зажав кнопку спуска затвора в обычном режиме съемки фото. Запись видео происходит до того момента, пока вы не отпустите палец.
Это очень удобно и быстро. Не нужно тратить время и переходить в режим видео. Особенно полезно, когда скорость имеет значение — например, вы хотите снять полет птицы, проезжающее авто и так далее. Кроме того, затем вы сможете сразу продолжить фотографировать.
Еще одна приятная особенность — в видео сохраняются фильтры, которые вы использовали для фотографий.
Какие устройства поддерживают Quick Take?
Сегодня функцией быстрой съемки видео могут воспользоваться обладатели следующих смартфонов:
- iPhone XR
- iPhone XS
- iPhone XS Max
- iPhone 11
- iPhone 11 Pro
- iPhone 11 Pro Max
- iPhone SE (2020)
Съемка видео с помощью кнопок увеличения/уменьшения громкости
Приятной дополнительной особенностью в iOS 14, расширяющей возможности функции QuickTake, стала возможность записи видео с помощью клавиш уменьшения или увеличения громкости на айфоне. Также работает в режиме фото. Это еще более быстрый способ запечатлеть важный для вас момент.
Если же вы хотите вернуть на клавишу увеличения громкости функцию серийной съемки, то пройдите по пути «Настройки» → «Камера».
Там сдвиньте ползунок вправо возле опции «Кнопка увелич. громк. для серий».
Блокировка режима QuickTake в режиме съемки видео
Если вы не желаете удерживать палец (или вам попросту это неудобно), то просто проведите вправо до значка с замком. Отпустите палец — запись видео продолжится. Когда посчитаете, что достаточно, просто нажмите на кнопку остановки посередине.
Как делать фотографии во время съемки видео в режиме QuickTake
Вы можете делать фотографии, когда поставлена блокировка и съемка видео происходит в автоматическом режиме. Просто нажимаете на белую кнопку затвора справа. Таким образом можно снимать фото и видео одновременно!
Впечатляет!
Мы на 100% уверены, что данная функция сохранится и в iPhone 12, iPhone 12 Max, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max.
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