Как сохранить фото из Instagram на iPhone
Научим, покажем.
Понравилось фото в Instagram? Хочется сохранить его себе на айфон? Но не получается… Это невозможно? Вовсе нет. Достаточно иметь Telegram. И прочесть нашу инструкцию.
Поехали.
1) Открываем понравившееся фото в Инсте. Например, моих котов.
2) Нажимаем три точки в правом верхнем углу.
3) Теперь жмем Копировать ссылку.
4) Далее открываем Телегу.
5) Переходим в чат с самим собой (он называется Избранное).
6) Отправляем там фото.
7) А теперь нажимаем на нем в Телеграме. Сохраняем (там снизу в углу значок).
Всё! Быстро, просто, удобно.
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