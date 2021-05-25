Как сохранить фото из Instagram на iPhone

Научим, покажем.

Понравилось фото в Instagram? Хочется сохранить его себе на айфон? Но не получается… Это невозможно? Вовсе нет. Достаточно иметь Telegram. И прочесть нашу инструкцию.

Поехали.

1) Открываем понравившееся фото в Инсте. Например, моих котов.

2) Нажимаем три точки в правом верхнем углу.

3) Теперь жмем Копировать ссылку.

4) Далее открываем Телегу.

5) Переходим в чат с самим собой (он называется Избранное).

6) Отправляем там фото.

7) А теперь нажимаем на нем в Телеграме. Сохраняем (там снизу в углу значок).

Всё! Быстро, просто, удобно.

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