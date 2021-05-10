Как сэкономить заряд аккумулятора вашего iPhone — просто отключите эти 3 функции iOS

Расскажем и покажем.

Айфон слишком быстро разряжается? Не беда, мы поможем вам повысить автономность вашего гаджета. Ничего сложного делать не придется. Достаточно зайти в настройки и отключить три функции. Гаджет сразу начнет работать дольше. Конечно, не в 2 раза, но на +15% вы вполне можете рассчитывать.

Читаем дальше.

1) Отключаем автоматическую настройку яркости экрана

По умолчанию ваш айфон постоянно отслеживает освещение и подстраивает яркость дисплея под него. Это удобно. Но отнимает заветные проценты заряда. Отключив эту опцию, вы можете рассчитывать на улучшение автономности, но придется постоянно самостоятельно настраивать яркость в пункте управления. Да, как на старых айфонах.

Как отключить? Зайти в Настройки, затем выбрать Универсальный доступ и далее Дисплей и размер текста.

Теперь спускаемся вниз, где видим пункт Автояркость.

Выключаем. Всё!

2) Запрещаем iPhone распознавать внимание

iPhone, начиная с iPhone X, следят за вниманием владельца. То есть, распознают, когда на экран смотрят. Это важно для продления времени автоподсветки, длительности уведомлений и так далее. Но, опять же, это кушает заряд батареи.

Заходим в Настройки, затем в пункт Face ID и код-пароль, а после выключаем опцию Распознавание внимания.

Легко.

3) Обходимся без «Привет, Siri»

Один из фоновых процессов, постоянно грузящих аккумулятор, является Сири. Она постоянно ждет, когда же вы скажете заветное «Привет, Siri». Пользуетесь другими словами для вызова электронного помощника? Или вовсе не пользуетесь Сири? Тогда смело отключайте.

Просто пройдите по пути Настройки, Siri и Поиск, первый тумблер как раз тот, что вам нужен.

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