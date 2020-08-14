Как удалить обновление iOS с iPhone и освободить несколько гигабайт

Простой способ, о котором должны знать все.

В отличие от Android, операционная система iOS занимает на смартфоне не очень много места. Тем не менее, и на iPhone и iPad может происходить так, что прошивка занимает больше, чем положено. Например, такое может случиться, если на устройство загружается или уже загружено обновление iOS, причем необязательно самое последнее.

Как определить, есть ли такое неустановленное обновление на iPhone или iPad и как удалить его в случае необходимости, чтобы освободить ценные гигабайты. Рассказали в этой инструкции.

Первым делом важно отметить, что полностью заблокировать обновление вашего iPhone или iPad таким способом не получится. Речь в инструкции идет именно об удалении загруженного, но не установленного обновления.

Обновление iOS загрузилось на iPhone — как удалить

Шаг 1. Перейдите в меню «Настройки» → «Основные» → «Хранилище iPhone».

Шаг 2. В списке установленных приложений найдите неустановленную прошивку iOS. Отметим, что у нее нет конкретной позиции. Она сортируется по размеру вместе с другими установленными приложениями.

Шаг 3. На открывшейся странице нажмите «Удаление обновления» и подтвердите операцию.

После этого останется только немного подождать, пока прошивка будет удалена с устройства.

Таким образом можно освободить до 5 ГБ в зависимости от модели iPhone или iPad. Удаленная прошивка, как и прежде, будет доступна для загрузки и установки в меню «Настройки» → «Основные» → «Обновление ПО».

Что же касается полной блокировки обновления iOS, то на момент написания статьи Apple запретила эту возможность. Примечательно, что до этого компания в течение нескольких лет не имела ничего против того, чтобы пользователи полностью блокировали обновление своих iPhone и iPad.

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