Как удалить спам из календаря на iPhone?
Спамеры атакуют.
Проблема спама в календаре, который попадает через iCloud на iPhone, известна давно. Но в последнее время злодеи стали особенно активны. На форумах Reddit пользователи жалуются на спам и просят Apple решить эту проблему раз и навсегда. Как к вам попадает спам и что делать, если вы его все-таки словили?
Расскажем.
Для начала о том, как все происходит. К вам приходит ссылка со всплывающим окном. На нем вы вы видите надпись «Нажмите OK, чтобы продолжить». Остальной текст вы не читаете (там то и указано о том, что вы со всем согласны и подписываетесь), нажимаете. Затем то и начинается тот самый кошмар в календаре и событиях.
Вот такой:
Может быть ее хуже.
Как удалить спам из календаря на iPhone?
Apple в кусре этой проблемы. На официальном канале даже есть видео, в котором сказано, что делать.
Посмотрели? Вот текстовый вариант:
- Идем в Календарь.
- Нажимаем на спамное событие.
- Внизу нажимаем на кнопку по отписке от него.
Вот и всё!
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