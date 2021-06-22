Спамеры атакуют.

Проблема спама в календаре, который попадает через iCloud на iPhone, известна давно. Но в последнее время злодеи стали особенно активны. На форумах Reddit пользователи жалуются на спам и просят Apple решить эту проблему раз и навсегда. Как к вам попадает спам и что делать, если вы его все-таки словили?

Расскажем.

Для начала о том, как все происходит. К вам приходит ссылка со всплывающим окном. На нем вы вы видите надпись «Нажмите OK, чтобы продолжить». Остальной текст вы не читаете (там то и указано о том, что вы со всем согласны и подписываетесь), нажимаете. Затем то и начинается тот самый кошмар в календаре и событиях.

Вот такой:

Может быть ее хуже.

Как удалить спам из календаря на iPhone?

Apple в кусре этой проблемы. На официальном канале даже есть видео, в котором сказано, что делать.

Посмотрели? Вот текстовый вариант:

Идем в Календарь. Нажимаем на спамное событие. Внизу нажимаем на кнопку по отписке от него.

Вот и всё!

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