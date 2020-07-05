Как улучшить снимки на iPhone с помощью скрытой функции фиксации фокуса и экспозиции

Очень полезная функция iPhone, о которой знают не все.

Стандартное приложение «Камера» на iPhone не имеет большого количества настроек. Более того, многие имеющиеся параметры старательно скрыты от пользователей — iPhone не рассказывает о них при включении приложения. В этом материале рассказали о скрытой функции фиксации фокуса и экспозиции, которая дает возможность полностью контролировать процесс съемки и сделать снимки на iPhone гораздо лучше.

Как включить функцию фиксации фокуса и экспозиции

Функция фиксации фокуса и экспозиции в приложении «Камера» по-настоящему скрыта. О том, как ее включить в iOS явно нигде не говорится, поэтому многие пользователи вовсе не знают о ее существовании.

А ведь эта функция невероятно полезная. Как понятно из названия, она позволяет зафиксировать фокус и значение экспозиции при съемке. Если вы просто наведете свой iPhone на сцену и нажмете кнопку спуска затвора, то камера автоматически определит на какую часть сцены необходимо сфокусироваться (обычно фокус идет на середину кадра). Экспозиция при съемке будет использована стандартная.

Но чтобы создать наилучший снимок, полностью автоматический режим приложения «Камера» подходит далеко не всегда. Чаще всего требуется, чтобы камера фокусировалась именно на предмете съемки, а значение экспозиции было выше или ниже базового уровня. В таком случае вы сможете всецело контролировать процесс съемки и добиваться лучших кадров.

Включить функцию фиксации фокуса и экспозиции очень просто. Для этого запустите приложение «Камера», зажмите палец на экране iPhone и удерживайте его в течение нескольких секунд до появления сообщения «Фиксация экспозиции/фокуса».

При активации функции фокус фиксируется моментально. Экспозицию (то, насколько яркой/темной будет сцена) же нужно изменить вручную. Для этого еще раз дотроньтесь до дисплея и проведите вверх или вниз для увеличения или уменьшения значения экспозиции соответственно.

Когда приложение «Камера» переведено в режим фиксации фокуса и экспозиции на экране всегда отображается желтая рамка, которая указывает на какую часть сцены сделан фокус. Вы можете фокусироваться на любой части сцены, просто дотрагиваясь до нее.

Функция продолжает работать и после того, как вы сделали снимок. За счет этого у вас пропадает необходимость после каждого спуска затвора вновь настраивать параметры. Вы сможете продолжить снимать с установленным параметром экспозиции, вручную изменяя фокус.

Когда использовать функцию фиксации фокуса и экспозиции для улучшения снимков

Со включением функции разобрались. Так в каких же ситуациях ее использовать для того, чтобы улучшить качество съемки? Есть несколько ситуаций, когда фиксация фокуса и экспозиции действительно выручает.

1. Когда вы делаете много снимков одной сцены

Когда вы делаете серию снимков в определенном месте, то функция фиксации фокуса и экспозиции позволит установить наилучшие параметры для сцены. Например, если вы снимаете в условиях недостаточной освещенности, то можете увеличить экспозицию и зафиксировать ее значение. Благодаря этому каждый создаваемый вами кадр будет сниматься в лучших условиях и постоянно настраивать экспозицию не придется.

2. При макросъемке

Даже незначительное изменение расстояния между iPhone и объектом макросъемки приводит к расфокусировке. Особенно это заметно, когда съемка выполняется без держателя и смартфон не зафиксирован надежно. Фиксации фокуса при макросъемке является отличным решением проблемы с расфокусировкой. Выбрав фокус вручную непосредственно перед съемкой вы точно захватите детали и объект не будет размыт.

3. При съемке вечером

Не секрет, что при съемке вечером, когда освещение перестает быть идеальным, выручает изменение экспозиции. Ее можно как увеличивать — для получения более светлых кадров, так и уменьшать — для создания атмосферных вечерних снимков. Но постоянно “подкручивать” экспозицию крайне неприятная задача. Зафиксируйте наиболее удачную экспозицию при помощи функции “Камеры” и сосредоточьтесь только на процессе съемки.

4. Когда на фоне происходит движение

Если во время съемки на фоне вашей сцены происходит движение, то камера iPhone может быть «обманута» им. Например, если на фоне проходит человек, то в автоматическом режиме камера может сфокусироваться на нем, даже частично. Кадр, разумеется, получится неудачным. Использование функции фиксации фокуса и экспозиции дает возможность исключить эту проблему и сделать фокус именно на объекте съемки.

Смотрите также:

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, Viber, Дзен, YouTube.

Поставьте оценку: (4,50 из 5, оценили: 26)

из 5, оценили: