Как управлять камерой iPhone удалено?

Расскажем.

Ситуации, когда требуется сделать фото со стороны, согласитесь, бывают. Например, тогда, когда вы хотите сфотографироваться с другом, подругой, женой, девушкой, котом, собакой и так далее. Способы есть. Целых три.

Называем.

С помощью Apple Watch Series

Первый и самый удобный способ подойдет тем, у кого есть смарт-часы Apple Watch Series. И, конечно, убедиться, что умные часы находятся в радиусе действия айфона.

На Apple Watch Series просто нажимаем на значок камеры. После на Открыть камеру. Можно установить таймер (по умолчанию там 3 секунды).

Покопавшись в настройках также вы можете выбрать, какую камеру использовать (переднюю или заднюю), со вспышкой или без и так далее.

Очень удобно. В роли видеоискателя выступит сам дисплей умных часов.

С помощью Siri

Еще не приобрели смарт-часы от Apple? Тогда на помощь придет Siri. Сделайте следующее:

1) Зайдите в Команды. Затем в Галерею. В поиске наберите Скажите «сыыыр». Добавьте команду на айфон.

2) Вернитесь в Мои команды, нажмите на Скажите «сыыыр» и выдайте доступ команде к Камере и Фото.

3) Назовите команду. Коротко. Например «Сыр».

Теперь достаточно сказать «Привет, Сири. Сыр» и смартфон сделает фото.

Режимы камеры меняем в настройке команды.

С помощью Voice Control

Есть стандартная фишка iOS. Заходим в Настройки, идем в Универсальный доступ, открываем Управление голосом. Включаем. Теперь при фразе Turn up the volume будет нажат кнопка увеличения громкости, которая в приложении камера как раз и делает фото.

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