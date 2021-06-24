Как управлять камерой iPhone удалено?
Расскажем.
Ситуации, когда требуется сделать фото со стороны, согласитесь, бывают. Например, тогда, когда вы хотите сфотографироваться с другом, подругой, женой, девушкой, котом, собакой и так далее. Способы есть. Целых три.
Называем.
С помощью Apple Watch Series
Первый и самый удобный способ подойдет тем, у кого есть смарт-часы Apple Watch Series. И, конечно, убедиться, что умные часы находятся в радиусе действия айфона.
На Apple Watch Series просто нажимаем на значок камеры. После на Открыть камеру. Можно установить таймер (по умолчанию там 3 секунды).
Покопавшись в настройках также вы можете выбрать, какую камеру использовать (переднюю или заднюю), со вспышкой или без и так далее.
Очень удобно. В роли видеоискателя выступит сам дисплей умных часов.
С помощью Siri
Еще не приобрели смарт-часы от Apple? Тогда на помощь придет Siri. Сделайте следующее:
1) Зайдите в Команды. Затем в Галерею. В поиске наберите Скажите «сыыыр». Добавьте команду на айфон.
2) Вернитесь в Мои команды, нажмите на Скажите «сыыыр» и выдайте доступ команде к Камере и Фото.
3) Назовите команду. Коротко. Например «Сыр».
Теперь достаточно сказать «Привет, Сири. Сыр» и смартфон сделает фото.
Режимы камеры меняем в настройке команды.
С помощью Voice Control
Есть стандартная фишка iOS. Заходим в Настройки, идем в Универсальный доступ, открываем Управление голосом. Включаем. Теперь при фразе Turn up the volume будет нажат кнопка увеличения громкости, которая в приложении камера как раз и делает фото.
Поделиться ссылкой
Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.