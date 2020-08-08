Рабочие способы.

Ваш домашний Wi-Fi стал работать медленнее? Или же вы хотите узнать о том, как ускорить общественные беспроводные подключения? В этой инструкции мы ответили на оба этих вопроса, рассказав о трех способах ускорения Wi-Fi на iPhone и iPad.

Как ускорить Wi-Fi на iPhone. Способ 1

Один из самых действенных способов ускорения Wi-Fi на iPhone и iPad заключается в использовании альтернативного DNS-сервера.

Шаг 1. Перейдите в меню «Настройки» → Wi-Fi.

Шаг 2. Нажмите «i» напротив активного подключения Wi-Fi.

Шаг 3. В графе DNS введите один из быстрых DNS-серверов:

Google — 8.8.8.8; 8.8.4.4.

OpenDNS — 208.67.222.222; 208.67.220.220.

Шаг 4. Выйдите из настроек подключения Wi-Fi и оцените скорость работы интернета.

Как ускорить Wi-Fi на iPhone. Способ 2

В многоквартирных домах работают сотни одинаково настроенных сетей Wi-Fi. Все они вещают на одном и том же канале, который, разумеется, сильно перегружается. Смена канала в настройках роутера с установленного по умолчанию на любой другой может значительно увеличить скорость вашего беспроводного подключения.

Обращаем внимание на то, что у различных моделей роутеров меню настроек отличаются друг от друга. Однако в большинстве случаев возможность смены канала Wi-Fi доступна в расширенных настройках подключения.

Как ускорить Wi-Fi на iPhone. Способ 3

И об общественных беспроводных сетях. Благодаря функции «Помощь Wi-Fi» подключение к интернету на вашем iPhone и iPad не будет нарушаться даже при слабом сигнале Wi-Fi. Если при работе в Сети, например, в браузере Safari, уровень сигнала Wi-Fi ухудшится до такой степени, что загрузка страницы окажется невозможной, «Помощь Wi-Fi» тут же, в полностью автоматическом режиме, начнет передачу данных по сотовой сети. Таким образом, настоящего обрыва соединения с интернетом не случится.

Активируется функция «Помощь Wi-Fi» в меню «Настройки» → «Сотовая связь». Переключатель «Помощь Wi-Fi» расположен в самом низу страницы. Функция поддерживается на всех мобильных устройствах Apple под управлением iOS 9 и более новых версий, кроме iPhone 4s, iPad 2, iPad 3 и iPad mini.

Важно отметить, что большого расхода трафика мобильного подключения из-за использования функции «Помощь Wi-Fi» произойти не может. «Помощь Wi-Fi» не запускается при фоновой загрузке содержимого и не поддерживает особенно «прожорливые» приложения, например, программы для передачи аудио и видео.

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