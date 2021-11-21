Как установить стартовую страницу «Яндекс» в Safari на iPhone с iOS 15

Всё просто!

В iOS 15 добавлена возможность работы с расширениями в фирменном браузере Safari. И одним из самых полезных для нас является дополнение, заменяющее стандартную стартовую страницу на «Яндекс».

Как это сделать? Элементарно.

1) Идем в Настройки, затем выбираем Safari.

2) Нажимаем на Расширения. Далее Еще расширения.

3) Попадаем на такую вот страничку.

4) Находим приложение Яндекс – с Алисой. Качаем.

5) Возвращаемся в Настройки и снова выбираем Safari, далее Расширения (пункт 1-2). Видите новый раздел, где написано искомое (Яндекс)?

6) Нажимаем. Теперь двигаем ползунок вправо.

7) Теперь в меню следует выбрать «Открывать новые вкладки«, а после «Яндекс на новой вкладке».

Все. У вас вместе стандартного меню с закладками стартовая страница Яндекса. Классно же! Удобно пользоваться сервисами Яндекса или фирменной поисковой системой. Необходимости менять стандартную поисковую систему при этом нет.

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