Как установить стартовую страницу «Яндекс» в Safari на iPhone с iOS 15
Всё просто!
В iOS 15 добавлена возможность работы с расширениями в фирменном браузере Safari. И одним из самых полезных для нас является дополнение, заменяющее стандартную стартовую страницу на «Яндекс».
Как это сделать? Элементарно.
1) Идем в Настройки, затем выбираем Safari.
2) Нажимаем на Расширения. Далее Еще расширения.
3) Попадаем на такую вот страничку.
4) Находим приложение Яндекс – с Алисой. Качаем.
5) Возвращаемся в Настройки и снова выбираем Safari, далее Расширения (пункт 1-2). Видите новый раздел, где написано искомое (Яндекс)?
6) Нажимаем. Теперь двигаем ползунок вправо.
7) Теперь в меню следует выбрать «Открывать новые вкладки«, а после «Яндекс на новой вкладке».
Все. У вас вместе стандартного меню с закладками стартовая страница Яндекса. Классно же! Удобно пользоваться сервисами Яндекса или фирменной поисковой системой. Необходимости менять стандартную поисковую систему при этом нет.
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